рф на 1 июня готовит мобилизацию 300 тыс. военных - Зеленский

россия готовит на 1 июня мобилизацию 300 тыс. военных. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает УНН.

"Полмиллиона нам не нужно, я благодарен Главкому за аудит. Важно, что он нашел Силы и внутри ВСУ. Соответствующее количество, которое не было на фронте, они на фронте будут", - сказал Зеленский.

Он отметил, что пока не готов озвучить публично сколько будет мобилизовано людей в Украине.

"Что касается отдельного количества, сколько будет мобилизовано пока вам не готов сказать. Могу сказать, что россия на 1 июня готовит мобилизацию 300 тыс. военных дополнительно", - заявил Зеленский.

Дополнение

В статье Financial Times в январе 2024 года сообщалось, что оккупационные войска рф могут начать новое полномасштабное наступление на Украину летом 2024 года.

В конце марта Зеленский заявлял, что Украине удалось сдержать наступление россиян и стабилизировать ситуацию, но отразить еще одно наступление мы не в состоянии.