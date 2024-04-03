рф на 1 июня готовит мобилизацию 300 тыс. военных - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  22536 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  41941 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  91386 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  101948 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  128025 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128622 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123789 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
2 апреля 2024, 11:27  •  114279 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
2 апреля 2024, 11:15  •  78355 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
2 апреля 2024, 08:52  •  100186 просмотра

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2 апреля 2024, 09:02  •  180551 просмотра
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1 апреля 2024, 09:33  •  223125 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  494262 просмотра

рф на 1 июня готовит мобилизацию 300 тыс. военных - Зеленский

По словам президента Владимира Зеленского, россия готовится мобилизовать 300 000 дополнительных военных для возможного нового наступления на Украину 1 июня.

Война •   •  2503 просмотра
рф на 1 июня готовит мобилизацию 300 тыс. военных - Зеленский

Соглашение по безопасности Украины и Финляндии: ОП опубликовал текст

Украина подписала с Финляндией 10-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, которое содержит мощные положения о санкциях, компенсациях и привлечении агрессора к ответственности, а Финляндия объявила о предоставлении пакета помощи в размере 188 млн евро, что увеличило общий объем ее военной поддержки до почти 2 млрд евро.

Война •   •  3903 просмотра
Соглашение по безопасности Украины и Финляндии: ОП опубликовал текст

В правительстве планируют существенно расширить перечень агрокультур, которые можно выращивать в Украине и экспортировать

Правительство планирует значительно расширить список культур, которые можно выращивать и экспортировать в Украину. Незарегистрированные типы семян можно добавить в Список сортов растений ОЭСР, но при определенных условиях.

Экономика •   •  4436 просмотра
В правительстве планируют существенно расширить перечень агрокультур, которые можно выращивать в Украине и экспортировать

На Киевщине водитель Volkswagen навеселе врезался в автомобиль "ВАЗ": четыре человека пострадали

Пьяный водитель Volkswagen врезался в автомобиль "ВАЗ" в Киевской области, травмировав четырех человек, которых госпитализировали.

Общество •   •  3686 просмотра
На Киевщине водитель Volkswagen навеселе врезался в автомобиль "ВАЗ": четыре человека пострадали

Кулеба и Сикорский обсудили защиту воздушных пространств Украины и Польши от вражеских ракет

Украина и Польша обсудили вопросы защиты воздушного пространства от российских ракетных вторжений и насущную потребность в предоставлении Украине большего количества систем Patriot и противовоздушной обороны.

Война •   •  7281 просмотра
Кулеба и Сикорский обсудили защиту воздушных пространств Украины и Польши от вражеских ракет

В Украине начали финансирование пенсий за апрель

Украина начала финансирование пенсий за апрель 2024 года, выделив 885,9 млн грн на выплату пенсий через АО "Укрпочта" и 125,6 млн грн на выплату больничных.

Общество •   •  5536 просмотра
В Украине начали финансирование пенсий за апрель

Устаревшие ЗРК и нехватка опытных кадров: партизаны выяснили главные проблемы российской ПВО

Большинство российских городов имеют устаревшие и неисправные системы противовоздушной обороны с дефектами, поскольку современное вооружение было передислоцировано на фронт в Украине, что делает их уязвимыми к атакам украинских беспилотников.

Война •   •  5325 просмотра
Устаревшие ЗРК и нехватка опытных кадров: партизаны выяснили главные проблемы российской ПВО

Захватчики продолжают искать пропагандистов среди молодежи на оккупированных территориях - Центр сопротивления

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне вербуют молодежь в качестве пропагандистов для фейковых местных изданий, проводя конкурсы с вознаграждением в виде техники и стажировки.

Война •   •  5757 просмотра
Захватчики продолжают искать пропагандистов среди молодежи на оккупированных территориях - Центр сопротивления

Кулеба передал главе МИД Испании срочность предоставления Украине дополнительных Patriot

Министр иностранных дел Кулеба передал испанскому коллеге настоятельную необходимость предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot и других систем для перехвата баллистических ракет и усиления обороны.

Война •   •  7265 просмотра
Кулеба передал главе МИД Испании срочность предоставления Украине дополнительных Patriot

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Заявление лукашенко о подготовке войск к возможным боевым действиям, скорее всего, является попыткой помочь путину словом, а не делом.

Война •   •  22536 просмотра
Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне