Влітку росія може розпочати новий масштабний наступ в Україні - Financial Times

Окупаційні війська рф можуть розпочати новий повномасштабний наступ на Україну влітку 2024 року. Про це йдеться у статті Financial Times, передає УНН.

Деталі

У виданні пояснюють, що метою наступу може бути повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Крім того, за словами чиновників, не виключено ще одну спробу захоплення Харкова чи навіть Києва.

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Зазначається, що це цілком пояснює, чому росія продовжує наступальні операції на сході України на декількох напрямках, особливо в районі Авдіївки, а також біля Лимана та Куп'янська.

Журналісти також нагадують, що за словами американської розвідки, кінцева мета путіна в Україні залишається незмінною – завоювання країни та підпорядкування народу.

Доповнення

Водночас у виданні не беруться прогнозувати успіх ймовірного наступу рф. Зокрема, журналісти посилаються на Буданова, який не впевнений, що рф зможе компенсувати свої технічні втрати, навіть за підтримки КНДР.

У виданні додали, що москва отримала китайські чіпи для обладнання та ракети від Північної Кореї, що створило для рф краще положення, ніж вона була після ослаблення у битвах за Бахмут у 2023 році.

Також один із західних чиновників теж заявив, що перспективи оперативного прориву з обох сторін у 2024 році невеликі. У FT пишуть, що Україна після невдалого літнього контрнаступу змінює тактику та переходить до „активної оборони".

Таким чином Київ хоче не просто утримувати оборонні лінії, а й шукати слабкі місця в обороні противника. У поєднанні з авіаударами — це дозволить Україні збільшити свої сили цього року та підготуватися до 2025 року, коли контрнаступ матиме більше шансів.

У виданні підкреслюють, що навіть найбільші союзники України підтримують такий розвиток подій. Зокрема, Міноборони Естонії у грудні минулого року радило Україні перейти до "стратегічної оборони".

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У Таллінні впевнені, що це дасть Україні та її союзникам час для створення промислової бази, підготовки резервів, збільшення живої сили та потужностей з виробництва артилерії для відновлення наступальної кампанії у 2025 році.

Нагадаємо

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомляв, що на основних напрямках можливого наступу противника було встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін.