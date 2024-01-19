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Влітку росія може розпочати новий масштабний наступ в Україні - Financial Times

Влітку росія може розпочати новий масштабний наступ в Україні - Financial Times

Київ • УНН

 • 111454 перегляди

російські окупаційні війська можуть розпочати повномасштабний наступ на Україну влітку 2024 року. Однак успіх наступу залишається невизначеним.

Окупаційні війська рф можуть розпочати новий повномасштабний наступ на Україну влітку 2024 року. Про це йдеться у статті Financial Times, передає УНН.

Деталі 

У виданні пояснюють, що метою наступу може бути повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Крім того, за словами чиновників, не виключено ще одну спробу захоплення Харкова чи навіть Києва.

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Зазначається, що це цілком пояснює, чому росія продовжує наступальні операції на сході України на декількох напрямках, особливо в районі Авдіївки, а також біля Лимана та Куп'янська.

Журналісти також нагадують, що за словами американської розвідки, кінцева мета путіна в Україні залишається незмінною – завоювання країни та підпорядкування народу.

Доповнення 

Водночас у виданні не беруться прогнозувати успіх ймовірного наступу рф. Зокрема, журналісти посилаються на Буданова, який не впевнений, що рф зможе компенсувати свої технічні втрати, навіть за підтримки КНДР.

У виданні додали, що москва отримала китайські чіпи для обладнання та ракети від Північної Кореї, що створило для рф краще положення, ніж вона була після ослаблення у битвах за Бахмут у 2023 році.

Також один із західних чиновників теж заявив, що перспективи оперативного прориву з обох сторін у 2024 році невеликі. У FT пишуть, що Україна після невдалого літнього контрнаступу змінює тактику та переходить до „активної оборони".

Таким чином Київ хоче не просто утримувати оборонні лінії, а й шукати слабкі місця в обороні противника. У поєднанні з авіаударами — це дозволить Україні збільшити свої сили цього року та підготуватися до 2025 року, коли контрнаступ матиме більше шансів.

У виданні підкреслюють, що навіть найбільші союзники України підтримують такий розвиток подій. Зокрема, Міноборони Естонії у грудні минулого року радило Україні перейти до "стратегічної оборони". 

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У Таллінні впевнені, що це дасть Україні та її союзникам час для створення промислової бази, підготовки резервів, збільшення живої сили та потужностей з виробництва артилерії для відновлення наступальної кампанії у 2025 році.

Нагадаємо

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомляв, що на основних напрямках можливого наступу противника було встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін. 

Володимир Омельченко

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