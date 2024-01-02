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рф здатна дуже швидко сформувати контингент для повторного наступу на Чернігівщину - Чаус 

рф здатна дуже швидко сформувати контингент для повторного наступу на Чернігівщину - Чаус 

Київ • УНН

 • 36817 перегляди

Росія може швидко сформувати війська для вторгнення в Чернігів, але українські укріплення можуть стримати таку атаку.

росія здатна протягом тижня-трьох сформувати достатній контингент для повторного наступу на територію Чернігівської області. Проте зроблять вони це чи ні - залежить від рівня зведених фортифікацій українською стороною. Про це заявив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус під час пресконференції, передає кореспондент УНН

На запитання, чи вбачає він реальну загрозу вторгнення, Чаус відповів: "От як відповісти на це питання? Зараз вам скажи "вбачаю", то скажете: "Чаус сіє паніку, і каже, що буде другий наступ, а його там не має". Скажеш "не вбачаю" - вони підуть. Я на це питання відповідав у 2022 році, у 2023 році. Нічого не змінилося. росія сьогодні здатна дуже-дуже швидко, протягом тижня-двох, трьох сформувати контингент, достатній для повторного наступу на територію області". 

Він пояснив, від чого залежить рішення рф про здійснення чи ні повторного наступу на Чернігівську область. 

"Чи вони це зроблять, чи ні - залежить в тому числі й від того, на скільки ми будемо працювати з точки зору нарощування фортифікацій - вони ж все бачать.  Вони розуміють ситуацію, що ми підсилюємо фортифікацію. Фортифікація 2023 року відносно фортифікації 2022 року - це зовсім інший рівень. Ми й далі будемо її підсилювати. Чим більше ми це будемо робити, тим менша ймовірність повторного заходу ворога на територію Чернігівської області", - розповів Чаус. 

Доповнення

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомляв, що на основних напрямках можливого наступу противника було встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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