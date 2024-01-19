Летом россия может начать новое масштабное наступление в Украине - Financial Times

Оккупационные войска рф могут начать новое полномасштабное наступление на Украину летом 2024 года. Об этом говорится в статье Financial Times, передает УНН.

Детали

В издании объясняют, что целью наступления может быть полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, по словам чиновников, не исключена еще одна попытка захвата Харькова или даже Киева.

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Отмечается, что это вполне объясняет, почему россия продолжает наступательные операции на востоке Украины на нескольких направлениях, особенно в районе Авдеевки, а также возле Лимана и Купянска.

Журналисты также напоминают, что по словам американской разведки, конечная цель путина в Украине остается неизменной - завоевание страны и подчинение народа.

Дополнение

В то же время в издании не берутся прогнозировать успех вероятного наступления рф. В частности, журналисты ссылаются на Буданова, который не уверен, что рф сможет компенсировать свои технические потери, даже при поддержке КНДР.

В издании добавили, что москва получила китайские чипы для оборудования и ракеты от Северной Кореи, что создало для рф лучшее положение, чем она была после ослабления в битвах за Бахмут в 2023 году.

Также один из западных чиновников тоже заявил, что перспективы оперативного прорыва с обеих сторон в 2024 году невелики. В FT пишут, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне".

Таким образом Киев хочет не просто удерживать оборонительные линии, но и искать слабые места в обороне противника. В сочетании с авиаударами - это позволит Украине увеличить свои силы в этом году и подготовиться к 2025 году, когда контрнаступление будет иметь больше шансов.

В издании подчеркивают, что даже крупнейшие союзники Украины поддерживают такое развитие событий. В частности, Минобороны Эстонии в декабре прошлого года советовало Украине перейти к "стратегической обороне".

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В Таллинне уверены, что это даст Украине и ее союзникам время для создания промышленной базы, подготовки резервов, увеличения живой силы и мощностей по производству артиллерии для возобновления наступательной кампании в 2025 году.

Напомним,

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщал, что на основных направлениях возможного наступления противника было установлено более 500 тысяч противотанковых мин.