Сербия подтвердила поддержку Украины, но воздерживается от санкций

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич выразил поддержку Украине в ее войне против россии после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в понедельник, но не взял обязательств по санкциям против москвы, сообщает Reuters, пишет УНН.

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Двухдневный визит Кулебы в Белград с первой леди Украины Еленой Зеленской - его первая поездка в Сербию с начала войны.

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Сербия привержена уважению международного права и территориальной целостности государств-членов ООН, включая Украину... Мы открыты для дружеских дискуссий по всем вопросам и на всех уровнях - заявил Вучевич в своем заявлении.

Как пишет издание, президент Сербии-популист Александар Вучич пытается найти баланс между кандидатством страны на присоединение к Европейскому Союзу и традиционными связями с россией и Китаем.

Поддержка россии, как сообщается, сильна среди сербского населения, что является результатом исторических религиозных, политических и военных связей. В социальных сетях распространен пророссийский контент.

С 2022 года Сербия принимает украинских беженцев, отправляет гуманитарную помощь Украине и обещает помощь в ее усилиях по послевоенному восстановлению.

На конференции по психическому здоровью в Белграде Зеленская заявила, что 77% украинцев испытывают психический стресс из-за войны.

"Наша задача - обеспечить поколение победителей не только на поле битвы... но и на поле битвы за наше собственное психическое благополучие", - сказала она на мероприятии, которое проводила совместно с первой леди Сербии Тамарой Вучич.

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