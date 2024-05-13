Сербия подтвердила поддержку Украины, но воздерживается от санкций

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Премьер-министр Сербии Милош Вучевич выразил поддержку территориальной целостности Украины, но не взял на себя обязательств по санкциям против россии.
Поддержал аннексию Крыма! Посольство Украины в Корее жестко отреагировало на совместный концерт друга путина и жены владельца Louis Vuitton
Посольство Украины в Южной Корее решительно осудило дирижера-путиниста Владимира Спивакова и его жену Элен Мерсье из империи Louis Vuitton за концерт в Сеуле, обвинив их в поддержке агрессии России против Украины и распространении кремлевских нарративов через культуру и музыку.
Кулеба встретился с главой МИД Сербии: обсудили пути развития двустороннего сотрудничества
Министр иностранных дел Украины Кулеба встретился с министром иностранных дел Сербии Джуричем в Белграде, чтобы обсудить развитие двустороннего сотрудничества, а также интеграцию двух стран в ЕС.
Ким Чен Ын построил город для "ядерной элиты": уехать оттуда можно только по спецразрешениям
Северная Корея построила город для ученых и военных, участвующих в ее ядерной программе, откуда жителям запрещено выезжать без специального разрешения.
Волгоградский НПЗ "Лукойла" был частично остановлен после дроновой атаки - Reuters
Волгоградский нефтеперерабатывающий завод российского нефтяного гиганта "Лукойл" был частично остановлен после дроновой атаки в воскресенье, пишут СМИ.
На Харьковщине часть эвакуированных пытается вернуться, чтобы посадить огороды - глава Купянской РГА
Некоторые гражданские лица, которые выехали из Харьковской области из-за обязательной эвакуации, пытаются временно вернуться, чтобы засадить огороды, несмотря на непрерывное наступление российских войск в этом регионе.
Генштаб: на Харьковском направлении враг совершил 11 атак, Силы обороны остановили продвижение россиян
Российские войска совершили 11 атак на Харьковском направлении, частично достигнув успеха в районе Лукьянца, но украинские войска остановили их продвижение и контратакуют.
Ангела Меркель в ноябре опубликует свои мемуары, книга будет называться "Свобода"
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель 26 ноября опубликует мемуары, в которых расскажет о событиях своей жизни с 1954 по 2021 год, но не будет уделять внимание событиям, связанным с российским вторжением в Украину.
Заморозки идут в Украину: каким областям приготовиться
Ночью 14 мая в западных, северных и Винницкой областях Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°С, а 14-16 мая в большинстве областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Кулеба совершил неожиданный визит в Сербию: встретился с президентом и премьером
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и первая леди Елена Зеленская совершили неожиданный визит в дружественную россии Сербию, что свидетельствует о потеплении отношений между двумя странами, несмотря на отказ Сербии присоединиться к международным санкциям против москвы из-за войны в Украине, пишут СМИ.