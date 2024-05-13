Сербія підтвердила підтримку України, але утримується від санкцій
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич висловив підтримку територіальної цілісності України, але не взяв на себе зобов'язань щодо санкцій проти росії.
Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич висловив підтримку Україні у її війні проти росії після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у понеділок, але не взяв зобов’язань щодо санкцій проти москви, повідомляє Reuters, пише УНН.
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