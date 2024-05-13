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Сербія підтвердила підтримку України, але утримується від санкцій

Сербія підтвердила підтримку України, але утримується від санкцій

Київ • УНН

 • 20417 перегляди

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич висловив підтримку територіальної цілісності України, але не взяв на себе зобов'язань щодо санкцій проти росії.

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич висловив підтримку Україні у її війні проти росії після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у понеділок, але не взяв зобов’язань щодо санкцій проти москви, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Дводенний візит Кулеби до Белграда з першою леді України Оленою Зеленською – його перша поїздка до Сербії з початку війни.

Кулеба здійснив несподіваний візит до Сербії: зустрівся з президентом і прем'єром13.05.24, 15:55 • 16362 перегляди

Сербія віддана повазі міжнародного права та територіальної цілісності держав-членів ООН, включаючи Україну... Ми відкриті для дружніх дискусій з усіх питань та на всіх рівнях

- заявив Вучевич у своїй заяві.

Як пише видання, президент Сербії-популіст Александар Вучич намагається знайти баланс між кандидатством країни на приєднання до Європейського Союзу та традиційними зв'язками з росією та Китаєм.

Підтримка росії, як повідомляється, сильна серед сербського населення, що є результатом історичних релігійних, політичних та військових зв'язків. У соціальних мережах поширений проросійський контент.

З 2022 року Сербія приймає українських біженців, відправляє гуманітарну допомогу Україні та обіцяє допомогу у її зусиллях із повоєнного відновлення.

На конференції з психічного здоров'я у Белграді Зеленська заявила, що 77% українців відчувають психічний стрес через війну.

"Наше завдання - забезпечити покоління переможців не лише на полі битви… а й на полі битви за наше власне психічне благополуччя", - сказала вона на заході, який проводила спільно з першою леді Сербії Тамарою Вучич.

Кулеба зустрівся із главою МЗС Сербії: обговорили шляхи розвитку двосторонньої співпраці13.05.24, 16:26 • 15259 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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reutersReuters
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