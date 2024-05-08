Сербия первой в Европе подписала соглашение с Китаем о построении "общего будущего"

Китай и Сербия, которая является кандидатом на вступление в ЕС, подписали в среду соглашение о построении "общего будущего". Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

Сербия стала первой страной в Европе, подписавшей этот документ с КНР.

После встречи в Белграде китайский лидер Си Цзиньпин и президент Сербии Александар Вучич объявили, что "углубляют и повышают всеобъемлющее стратегическое партнерство между Китаем и Сербией" и "построят новую эру с общим будущим между Пекином и Белградом".

Си Цзиньпин: Китай "энергично" работал над продвижением мирных переговоров по Украине

Восемь лет назад Сербия стала первым всесторонним стратегическим партнером Китая в регионе Центральной и Восточной Европы, а сегодня Сербия является первой европейской страной, которая построила сообщество судьбы с Китаем, что полностью отражает стратегический, особый и высокий уровень отношений Китая и Сербии - сказал Си во время пресс-конференции после подписания соглашения.

Вучич сказал, что две страны "переходят от стратегических отношений, благодаря которым нам удалось поднять наши двусторонние связи, к общему будущему наших двух стран".

Это самая высокая возможная форма сотрудничества между двумя странами, и я горжусь тем, что смог подписать это сегодня как президент Сербии - подчеркнул сербский лидер.

Дополнение

В издании говорят, что до сих пор не понятно как ЕС отреагирует на решение Сербии сблизиться с Китаем. В частности, из-за заявлений Запада о том, что китай поддерживает рф в войне против Украины

Как известно, Китай заявил о нейтралитете в украинском конфликте, но отказался назвать российское нападение вторжением. Зато Сербия осудила российское вторжение, но отказалась присоединиться к международным санкциям против Москвы.

Напомним

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз готов использовать все торговые инструменты для защиты своей экономики, если Китай не сможет предложить справедливый доступ к своим рынкам.