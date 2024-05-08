Сербія першою в Європі підписала угоду з Китаєм про побудову "спільного майбутнього"

Китай та Сербія, яка є кандидатом на вступ до ЄС, підписали в середу угоду про побудову "спільного майбутнього". Про це пише Associated Press, передає УНН.

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Сербія стала першої країною в Європі, що підписала цей документ з КНР.

Після зустрічі в Белграді китайський лідер Сі Цзіньпін і президент Сербії Александар Вучич оголосили, що "поглиблюють і підвищують всеосяжне стратегічне партнерство між Китаєм і Сербією" і "побудують нову еру зі спільним майбутнім між Пекіном і Белградом".

Сі Цзіньпін: Китай "енергійно" працював над просуванням мирних переговорів щодо України

Вісім років тому Сербія стала першим всебічним стратегічним партнером Китаю в регіоні Центральної та Східної Європи, а сьогодні Сербія є першою європейською країною, яка побудувала спільноту долі з Китаєм, що повністю відображає стратегічний, особливий і високий рівень відносин Китаю та Сербії - сказав Сі під час пресконференції після підписання угоди.

Вучич сказав, що дві країни "переходять від стратегічних відносин, завдяки яким нам вдалося підняти наші двосторонні зв’язки, до спільного майбутнього наших двох країн".

Це найвища можлива форма співпраці між двома країнами, і я пишаюся тим, що зміг підписати це сьогодні як президент Сербії - наголосив сербський лідер.

Доповнення

У виданні кажуть, що досі не зрозуміло як ЄС відреагує навішення Сербії зблизитись з Китаєм. Зокрема, через заяви Заходу щодо того, що китай підтримує рф у війні проти України

Як відомо, Китай заявив про нейтралітет в українському конфлікті, але відмовився назвати російський напад вторгненням. Натомість Сербія засудила російське вторгнення, але відмовилася приєднатися до міжнародних санкцій проти Москви.

Нагадаємо

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз готовий використовувати всі торгові інструменти для захисту своєї економіки, якщо Китай не зможе запропонувати справедливий доступ до своїх ринків.