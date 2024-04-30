С начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили 210 медучреждений: где разрушений больше всего

За два года, которые россияне атакуют украинскую гражданскую инфраструктуру, было полностью разрушено 210 медицинских учреждений. В Минздраве рассказали, в каких регионах медицинские учреждения больше всего повреждены, передает УНН.

Детали

В течение полномасштабного вторжения российская армия повредила 1 588 медицинских учреждений, из них 210 были полностью разрушены.

Наибольшие повреждения получили медицинские учреждения на территории Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

В Минздраве отмечают, что информация о состоянии больниц на временно оккупированных территориях недоступна.

Однако, несмотря на бомбежки и обстрелы, восстановление поврежденной медицинской инфраструктуры является одним из приоритетов для государства, чтобы предоставить доступ каждому к необходимым медицинским услугам - отметили в Минздраве.

Напомним

За два года после полномасштабного вторжения россии Украина восстановила 513 медицинских учреждений, несмотря на постоянные бомбардировки и атаки со стороны россии.

Это касается медицинских учреждений на деоккупированных территориях, а также тех, которые получили незначительные повреждения, например, были выбиты окна или повреждены кровля, фасад и тому подобное. Больше всего восстановленных медицинских учреждений находится на Николаевщине, Днепропетровщине, Киевщине, Харьковщине и Черниговщине.

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