Во время ракетной атаки 27 апреля россияне повредили систему транспортировки природного газа - Минэнерго

Ночью на 27 апреля, во время массированной ракетной атаки, россияне нанесли повреждения энергетическим объектам и системе транспортировки природного газа на западе страны. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Враг нанес удар как по объектам генерации электрической энергии и по системе транспортировки природного газа на западе страны. На сегодня энергосистема является контролируемой и сбалансированной. Принимаем максимально быстро меры по ликвидации последствий обстрелов, дефектации того оборудования, которое повреждено - подчеркнул Колесник.

Напомним

россия нанесла массированный ракетный удар по газовым объектам Украины, имеющим решающее значение для поставок газа в Европейский Союз.