Під час ракетної атаки 27 квітня росіяни пошкодили систему транспортування природного газу - Міненерго
Київ • УНН
росіяни пошкодили енергетичні об'єкти та систему транспортування природного газу на заході країни під час масованої ракетної атаки 27 квітня.
Вночі на 27 квітня, під час масованої ракетної атаки, росіяни завдали ушкоджень енергетичним об'єктам та системі транспортування природного газу на заході країни. Постраждалих немає.Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ворог завдав удару як по об’єктам генерації електричної енергії та по системі транспортування природного газу на заході країни. На сьогодні енергосистема є контрольованою та збалансованою. Вживаємо максимально швидко заходи щодо ліквідації наслідків обстрілів, дефектації того обладнання, яке пошкоджено
Нагадаємо
росія завдала масованого ракетного удару по газових об'єктах України, що мають вирішальне значення для постачання газу до Європейського Союзу.