Зеленський про масовнаий удар рф: основною мішенню стали газові об’єкти, від яких залежить безпека транзиту в ЄС
Київ • УНН
росія завдала масованого ракетного удару по газових об'єктах України, що мають вирішальне значення для постачання газу до Європейського Союзу. Частина ракет була збита українськими системами протиповітряної оборони.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні основною мішенню масованого ракетного удару стали газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз, передає УНН.
Пройшли сьогодні ще один масований ракетний удар – 34 російські ракети різних типів. Основна мішень – це енергетика, різні об’єкти галузі: і електроенергетика, і об’єкти для транзиту газу. Саме ті газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз
Президент додав, що частину ракет сьогодні вдалося збити.
"... я вдячний кожному нашому воїну, який був дійсно влучним і вчасно реагував. Траєкторії ракет і сам характер удару були прораховані російськими терористами так, щоб якнайбільше ускладнити роботу нашої ППО. Кожна збита сьогодні ракета – це вагомий результат", - зазначив Глава держави.
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Зеленський також подякував всім партнерам, які вже допомогли Україні з ППО: зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета – це буквально захист життя.
"І важливо, щоб усі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО, важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогти, зокрема, з пошуком і постачанням "петріотів", – щоб усе це спрацювало якнайшвидше", - резюмував він.
Важка ніч для української енергетики: у ДТЕК показали масштаби руйнувань після масованої атаки рф27.04.24, 19:44 • 58090 переглядiв
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Українські Сили ППО у ніч на суботу, 27 квітня, знищили 21 ракету росіян із 34-х запущених.