Зеленский о массированном ударе рф: основной мишенью стали газовые объекты, от которых зависит безопасность транзита в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня основной мишенью массированного ракетного удара стали газовые объекты, от которых зависит, в частности, безопасность поставок в Евросоюз, передает УНН.

Прошли сегодня еще один массированный ракетный удар - 34 российские ракеты разных типов. Основная мишень - это энергетика, различные объекты отрасли: и электроэнергетика, и объекты для транзита газа. Именно те газовые объекты, от которых зависит, в частности, безопасность поставок в Евросоюз - сообщил Зеленский.

Президент добавил, что часть ракет сегодня удалось сбить.

"... я благодарен каждому нашему воину, который был действительно метким и вовремя реагировал. Траектории ракет и сам характер удара были просчитаны российскими террористами так, чтобы как можно больше усложнить работу нашей ПВО. Каждая сбитая сегодня ракета - это весомый результат", - отметил Глава государства.

Добавим

Зеленский также поблагодарил всех партнеров, которые уже помогли Украине с ПВО: сейчас каждая система для защиты неба, каждая противоракета - это буквально защита жизни.

"И важно, чтобы все новые договоренности с партнерами, которые уже есть на усиление нашей ПВО, важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой "петриотов", - чтобы все это сработало как можно быстрее", - резюмировал он.

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Напомним

Украинские Силы ПВО в ночь на субботу, 27 апреля, уничтожили 21 ракету россиян из 34-х запущенных.