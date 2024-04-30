З початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили 210 медзакладів: де руйнувань найбільше
Київ • УНН
За 26 місяців повномасштабної війни росіяни пошкодили 1 588 і повністю зруйнували 210 медичних закладів в Україні, найбільше постраждали Харківська, Донецька, Миколаївська, Київська, Чернігівська, Дніпропетровська, Херсонська та Запорізька області.
За два роки, які росіяни атакують українську цивільну інфраструктуру, було повністю зруйновано 210 медичних установ. У МОЗ розповіли, в яких регіонах медичні установи найбільше пошкоджені, передає УНН.
Деталі
Протягом повномасштабного вторгнення російська армія пошкодила 1 588 медичних закладів, із них 210 були повністю зруйновані.
Найбільші пошкодження отримали медичні установи на території Харківської, Донецької, Миколаївської, Київської, Чернігівської, Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.
У МОЗ зазначають, що інформація про стан лікарень на тимчасово окупованих територіях недоступна.
Однак, попри бомбардування та обстріли, відновлення пошкодженої медичної інфраструктури є одним із пріоритетів для держави, аби надати доступ кожному до необхідних медичних послуг
Нагадаємо
За два роки після повномасштабного вторгнення росії Україна відновила 513 медичних закладів, попри постійні бомбардування та атаки з боку росії.
Це стосується медичних установ на деокупованих територіях, а також тих, які зазнали незначних пошкоджень, наприклад, були вибиті вікна або пошкоджені покрівля, фасад тощо. Найбільше відновлених медичних закладів знаходиться на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.
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