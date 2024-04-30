З початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили 210 медзакладів: де руйнувань найбільше

ukenru
19:41 • 36222 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 85426 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 110652 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 112904 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 226684 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 154683 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145272 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131987 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121603 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112825 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
69 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 147696 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 123481 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129273 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 133699 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 109454 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 226684 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 383754 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439443 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 447902 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357395 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 110652 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129273 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 123481 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98069 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107495 перегляди
Актуальне
З початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили 210 медзакладів: де руйнувань найбільше

З початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили 210 медзакладів: де руйнувань найбільше

Київ • УНН

 • 22539 перегляди

За 26 місяців повномасштабної війни росіяни пошкодили 1 588 і повністю зруйнували 210 медичних закладів в Україні, найбільше постраждали Харківська, Донецька, Миколаївська, Київська, Чернігівська, Дніпропетровська, Херсонська та Запорізька області.

За два роки, які росіяни атакують українську цивільну інфраструктуру, було повністю зруйновано 210 медичних установ. У МОЗ розповіли, в яких регіонах медичні установи найбільше пошкоджені, передає УНН.

Деталі

Протягом повномасштабного вторгнення російська армія пошкодила 1 588 медичних закладів, із них 210 були повністю зруйновані.

Найбільші пошкодження отримали медичні установи на території Харківської, Донецької, Миколаївської, Київської, Чернігівської, Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.

У МОЗ зазначають, що інформація про стан лікарень на тимчасово окупованих територіях недоступна.

Однак, попри бомбардування та обстріли, відновлення пошкодженої медичної інфраструктури є одним із пріоритетів для держави, аби надати доступ кожному до необхідних медичних послуг

- зазначили у МОЗ.

Нагадаємо

За два роки після повномасштабного вторгнення росії Україна відновила 513 медичних закладів, попри постійні бомбардування та атаки з боку росії.

Це стосується медичних установ на деокупованих територіях, а також тих, які зазнали незначних пошкоджень, наприклад, були вибиті вікна або пошкоджені покрівля, фасад тощо. Найбільше відновлених медичних закладів знаходиться на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.

Під час ракетної атаки 27 квітня росіяни пошкодили систему транспортування природного газу - Міненерго 28.04.24, 18:21 • 50644 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Війна
dniproДніпро
ukrainaУкраїна
donetskДонецьк
chernihivЧернігів
zaporizhzhiaЗапоріжжя
mykolaivМиколаїв
khersonХерсон
kyivКиїв
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,497.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,820.63