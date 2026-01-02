россияне дважды массированно обстреляли Запорожье: появились фото последствий

$42.350.03
49.790.06
ukenru
1 января, 13:04 • 37248 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 56808 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 46123 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 44120 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 153486 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 152480 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 53010 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 44615 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 37821 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 30497 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
93%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Экономика РФ входит в стагнацию: рост ВВП в ноябре наименьший с начала 2023 года1 января, 21:41 • 7052 просмотра
россия передала США данные с дрона, который якобы атаковал резиденцию путина1 января, 22:32 • 8710 просмотра
"Пусть воруют, но не в Чехии": спикер парламента выступил против поставок оружия Украине1 января, 23:07 • 15415 просмотра
Атака на Запорожье: враг нанес 9 ударов, в городе возник еще один пожарPhoto1 января, 23:39 • 4274 просмотра
Николаев под ударом вражеских дронов: в городе прогремели три взрыва01:26 • 6456 просмотра
публикации
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 25583 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 43253 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 153492 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 86576 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 112087 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Андрей Парубий
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гуляйполе
Эстония
Таллинн
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 27057 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 35743 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 36435 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 86576 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 35516 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Truth Social
Золото
Фильм

россияне дважды массированно обстреляли Запорожье: появились фото последствий

Киев • УНН

 • 106 просмотра

В ночь на 2 января российские оккупанты дважды атаковали Запорожье ударными БПЛА, вызвав пожары и повреждения. Значительная часть вражеских целей была уничтожена, что позволило избежать раненых.

россияне дважды массированно обстреляли Запорожье: появились фото последствий
Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 2 января российские оккупанты дважды массированно атаковали Запорожье ударными БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины и начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

Первая атака произошла поздно вечером 1 января. Возникло три пожара: загорелась нежилая пристройка к многоэтажке и две хозяйственные постройки. Обломками повреждены жилые дома, дорожное покрытие и автомобили.

Вторая атака произошла около 02:00 2 января. В результате удара загорелся торговый центр. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, саперы ГСЧС обследовали территорию на наличие опасных обломков беспилотников.

Начальник ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона заявил, что значительная часть вражеских целей была уничтожена еще на подлете к городу. Именно это позволило избежать раненых среди жителей этой ночью.

Однако россиянам удалось попасть дронами по территории города 9 раз. Под ударами оказались жилые дома, торговые объекты и инфраструктура.

В больницах Запорожья продолжают находиться 30 человек, пострадавших во время предыдущих массированных атак. Медики оказывают всю необходимую помощь, отметил чиновник.

Задача на сегодня: в 12 многоэтажках восстановить герметичность - закрыть выбитые окна, двери, балконы, учитывая минусовую температуру, а также полностью расчистить прилегающие территории и дорожное полотно в центральной части города, в частности в Днепровском районе. Рассчитываем выполнить эти работы до конца дня

- говорится в заявлении Федорова.

Кроме того, россияне пытались ночью ударить по энергетической инфраструктуре, однако по состоянию на утро все абоненты в области со светом.

Напомним

Поздно вечером 1 января россияне атаковали Запорожье беспилотниками, что привело к возгоранию.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Недвижимость
Новый год
Морозы в Украине
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Иван Федоров
Украина
Запорожье