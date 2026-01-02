россияне дважды массированно обстреляли Запорожье: появились фото последствий

Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 2 января российские оккупанты дважды массированно атаковали Запорожье ударными БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины и начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

Первая атака произошла поздно вечером 1 января. Возникло три пожара: загорелась нежилая пристройка к многоэтажке и две хозяйственные постройки. Обломками повреждены жилые дома, дорожное покрытие и автомобили.

Вторая атака произошла около 02:00 2 января. В результате удара загорелся торговый центр. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, саперы ГСЧС обследовали территорию на наличие опасных обломков беспилотников.

Начальник ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона заявил, что значительная часть вражеских целей была уничтожена еще на подлете к городу. Именно это позволило избежать раненых среди жителей этой ночью.

Однако россиянам удалось попасть дронами по территории города 9 раз. Под ударами оказались жилые дома, торговые объекты и инфраструктура.

В больницах Запорожья продолжают находиться 30 человек, пострадавших во время предыдущих массированных атак. Медики оказывают всю необходимую помощь, отметил чиновник.

Задача на сегодня: в 12 многоэтажках восстановить герметичность - закрыть выбитые окна, двери, балконы, учитывая минусовую температуру, а также полностью расчистить прилегающие территории и дорожное полотно в центральной части города, в частности в Днепровском районе. Рассчитываем выполнить эти работы до конца дня - говорится в заявлении Федорова.

Кроме того, россияне пытались ночью ударить по энергетической инфраструктуре, однако по состоянию на утро все абоненты в области со светом.

Напомним

Поздно вечером 1 января россияне атаковали Запорожье беспилотниками, что привело к возгоранию.