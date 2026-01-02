росіяни двічі масовано обстріляли Запоріжжя: з'явились фото наслідків

Фото: ДСНС України

У ніч на 2 січня російські окупанти двічі масовано атакували Запоріжжя ударними БПЛА. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України і начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Деталі

Перша атака сталася пізно ввечері 1 січня. Виникло три пожежі: загорілася нежитлова прибудова до багатоповерхівки та дві господарчі споруди. Уламками пошкоджено житлові будинки, дорожнє покриття та автомобілі.

Друга атака сталась близько 02:00 2 січня. Внаслідок удару спалахнув торговий центр. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, сапери ДСНС обстежили територію на наявність небезпечних уламків безпілотників.

Начальник ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону заявив, що значну частину ворожих цілей було знищено ще на підльоті до міста. Саме це дозволило уникнути поранених серед мешканців цієї ночі.

Однак росіянам вдалось влучити дронами по території міста 9 разів. Під ударами опинилися житлові будинки, торгівельні об’єкти та інфраструктура.

У лікарнях Запоріжжя продовжують перебувати 30 людей, які постраждали під час попередніх масованих атак. Медики надають усю необхідну допомогу, зазначив чиновник.

Завдання на сьогодні: у 12 багатоповерхівках відновити герметичність - закрити вибиті вікна, двері, балкони, з огляду на мінусову температуру, а також повністю розчистити прилеглі території та дорожнє полотно в центральній частині міста, зокрема в Дніпровському районі. Розраховуємо виконати ці роботи до кінця дня - йдеться в заяві Федорова.

Крім того, росіяни намагались вночі вдарити по енергетичній інфраструктурі, однак станом на ранок усі абоненти в області зі світлом.

Нагадаємо

Пізно ввечері 1 січня росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками, що спричинило займання.