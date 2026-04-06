россия выпустила по Украине 2800 дронов, более 40 ракет и до 1350 КАБов за неделю - Зеленский

Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
06:00 • 10491 просмотра
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения Луны
04:08 • 19112 просмотра
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
5 апреля, 11:39 • 43981 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 88666 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 104315 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 114959 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 98352 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 107336 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 52525 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
Популярные новости
Tesla вернула себе лидерство в мировых продажах электромобилей, обогнав BYDPhoto6 апреля, 00:59 • 10283 просмотра
Цены на нефть выросли после нового ультиматума Трампа ИрануPhoto6 апреля, 01:20 • 16769 просмотра
В Одесской области попадание БПЛА в многоэтажку, под завалами могут быть люди - ОВАVideo6 апреля, 01:35 • 5530 просмотра
За сутки оккупанты потеряли 940 военных и почти 2 тысячи БпЛА - ГенштабPhoto03:51 • 14522 просмотра
После удара по "Кремний Эл" в Брянске россияне срочно восстанавливают производство – АТЕШPhoto04:51 • 6736 просмотра
публикации
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 104317 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 107338 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 113209 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 92712 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 91478 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Сергей Лысак
Руслан Кравченко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 25470 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 40655 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 42000 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 53462 просмотра
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа1 апреля, 14:47 • 67437 просмотра
россия выпустила по Украине 2800 дронов, более 40 ракет и до 1350 КАБов за неделю - Зеленский

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Зеленский сообщил о массированных атаках рф ракетами и БПЛА. В результате ночного удара по Одессе погибли три человека, среди которых двухлетний ребенок.

россия за прошедшую неделю выпустила по Украине 2800 ударных дронов, почти 1350 управляемых авиабомб и более 40 ракет, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и, реагируя на ночную атаку рф, указал, что "россия не собирается останавливаться", пишет УНН.

Детали

"Ночью россияне атаковали Одессу ударными дронами. Повредили жилые дома и детский сад, районную электроподстанцию. Тысячи семей остались без света", - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, ремонтные бригады с ночи работают, чтобы восстановить подачу электричества.

"По состоянию на сейчас, к сожалению, известно, что три человека были убиты этой атакой и среди них ребенок – всего два года ему было. Мои искренние соболезнования родным и близким. Шестнадцать раненых. Одиннадцать из них наши медики госпитализировали, среди них беременная женщина и двое детей. Самому младшему нет даже года. Ранены два человека и на Харьковщине", - указал Зеленский.

По его данным, "были удары по энергетике в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепровской областях". Президент при этом поблагодарил службы, которые помогают на местах. "Всего за ночь россияне выпустили против Украины более 140 ударных дронов, и около 80 из них были "шахеды". В некоторых областях удары продолжаются. И это лишь часть того, что наши люди проходят каждый день", - отметил он.

За прошедшую неделю было более 2800 ударных дронов, почти 1350 управляемых авиабомб и более 40 ракет различных типов

- сообщил Зеленский.

"Сейчас всем партнерам нужно вместе усиливать защиту неба, чтобы процент сбитых дронов и ракет каждый раз становился выше. Это ежедневная работа всех, а не только Украины, потому что поставками и поддержкой нас, совместной работой партнеры помогают и себе. россия не собирается останавливаться. Спасибо всем, кто это понимает и вкладывается в нашу общую защиту", - подчеркнул Президент.

В Одессе объявили траур по жертвам удара рф, число пострадавших возросло06.04.26, 10:59 • 856 просмотров

Юлия Шрамко

