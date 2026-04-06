россия выпустила по Украине 2800 дронов, более 40 ракет и до 1350 КАБов за неделю - Зеленский

россия за прошедшую неделю выпустила по Украине 2800 ударных дронов, почти 1350 управляемых авиабомб и более 40 ракет, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и, реагируя на ночную атаку рф, указал, что "россия не собирается останавливаться", пишет УНН.

"Ночью россияне атаковали Одессу ударными дронами. Повредили жилые дома и детский сад, районную электроподстанцию. Тысячи семей остались без света", - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, ремонтные бригады с ночи работают, чтобы восстановить подачу электричества.

"По состоянию на сейчас, к сожалению, известно, что три человека были убиты этой атакой и среди них ребенок – всего два года ему было. Мои искренние соболезнования родным и близким. Шестнадцать раненых. Одиннадцать из них наши медики госпитализировали, среди них беременная женщина и двое детей. Самому младшему нет даже года. Ранены два человека и на Харьковщине", - указал Зеленский.

По его данным, "были удары по энергетике в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепровской областях". Президент при этом поблагодарил службы, которые помогают на местах. "Всего за ночь россияне выпустили против Украины более 140 ударных дронов, и около 80 из них были "шахеды". В некоторых областях удары продолжаются. И это лишь часть того, что наши люди проходят каждый день", - отметил он.

За прошедшую неделю было более 2800 ударных дронов, почти 1350 управляемых авиабомб и более 40 ракет различных типов - сообщил Зеленский.

"Сейчас всем партнерам нужно вместе усиливать защиту неба, чтобы процент сбитых дронов и ракет каждый раз становился выше. Это ежедневная работа всех, а не только Украины, потому что поставками и поддержкой нас, совместной работой партнеры помогают и себе. россия не собирается останавливаться. Спасибо всем, кто это понимает и вкладывается в нашу общую защиту", - подчеркнул Президент.

