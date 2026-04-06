В Одессе объявили траур по жертвам удара рф, число пострадавших возросло

В Одессе количество пострадавших в результате ночной атаки рф возросло до 16, погибли три человека, в городе объявлен День траура, сообщили в ГУНП в Одесской области и глава Одесской ГВА Сергей Лысак в понедельник, пишет УНН.

Детали

В ночь с 5 на 6 апреля военные рф атаковали город беспилотными летательными аппаратами. В результате российского террора в нескольких районах, по данным полиции, повреждены жилые многоэтажные и частные дома, детский сад, торговое заведение и другие объекты инфраструктуры.

Известно, что погибли две женщины и двухлетняя девочка. Еще 16 граждан получили ранения, среди них – немало детей - сообщили в полиции.

Глава Одесской ГВА Сергей Лысак указал:

Сегодня в Одессе - день траура. Мы чтим память погибших, чьи жизни оборвала сегодняшняя вражеская атака. Мы потеряли трех человек, среди которых двухлетний ребенок

В знак скорби на зданиях, по его словам, приспущен государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами. Всем предприятиям и организациям рекомендовано ограничить развлекательные мероприятия и использование музыки.

В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА