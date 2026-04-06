В Одесі оголосили жалобу за жертвами удару рф, кількість постраждалих зросла

В Одесі кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф зросла до 16, загинуло три людини, у місті оголошено День жалоби, повідомили у ГУНП в Одеській області та голова Одеської МВА Сергій Лисак у понеділок, пише УНН.

Деталі

У ніч з 5 на 6 квітня військові рф атакували місто безпілотними літальними апаратами. Унаслідок російського терору в кількох районах, за даними поліції, пошкоджено житлові багатоповерхові та приватні будинки, дитячий садочок, торговельний заклад та інші об’єкти інфраструктури.

Відомо, що загинули дві жінки та дворічна дівчинка. Ще 16 громадян отримали поранення, серед них – чимало дітей - повідомили у поліції.

Голова Одеської МВА Сергій Лисак вказав:

Сьогодні в Одесі - день жалоби. Ми вшановуємо пам’ять загиблих, чиї життя обірвала сьогоднішня ворожа атака. Ми втратили трьох людей, серед яких дворічна дитина

На знак скорботи на будівлях, з його слів, приспущено державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Усім підприємствам та організаціям рекомендовано обмежити розважальні заходи та використання музики.

