$43.8150.46
ukenru
04:08 • 6442 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
4.7м/с
52%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Володимир Зеленський
Музикант
Чак Шумер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Китай
Сирія
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Панцир"

В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА

Київ • УНН

 • 6468 перегляди

Внаслідок обстрілу загинули троє осіб та десятеро отримали поранення. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, дитсадок та 27 автомобілів.

В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА

Внаслідок нічної російської атаки по Одесі загинули троє людей, серед них дитина. Ще 10 людей дістали поранення, двоє перебувають у важкому стані, повідомив начальник Одеської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Деталі

За словами Лисака, один із тяжких пацієнтів перебуває в нейрохірургії, інший – у відділенні інтенсивної терапії опікового профілю. Ще вісім постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості, серед них – 2-річна дитина та підлітки 17 і 18 років.

Пошкоджені багатоповерхівки, будинки та дитсадок

Внаслідок нічної ворожої атаки, на жаль, відомо про трьох загиблих, серед них - дитина. Мої щирі співчуття рідним та близьким 

- йдеться в повідомленні Лисака.

У Приморському районі міста пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. Там комунальні служби розчищають територію та закривають вибиті вікна.

У Київському районі, за даними ОВА, постраждали багатоповерховий будинок, п’ять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин і 27 автомобілів.

На місцях розгорнули оперативні штаби, де приймають заяви від власників пошкодженого житла. Людям надають консультації щодо отримання допомоги з міського бюджету та за програмою "єВідновлення".

Степан Гафтко

Війна в Україні
Нерухомість
Державний бюджет
Війна в Україні
Сергій Лисак
Одеса