В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу загинули троє осіб та десятеро отримали поранення. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, дитсадок та 27 автомобілів.
Внаслідок нічної російської атаки по Одесі загинули троє людей, серед них дитина. Ще 10 людей дістали поранення, двоє перебувають у важкому стані, повідомив начальник Одеської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Деталі
За словами Лисака, один із тяжких пацієнтів перебуває в нейрохірургії, інший – у відділенні інтенсивної терапії опікового профілю. Ще вісім постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості, серед них – 2-річна дитина та підлітки 17 і 18 років.
Пошкоджені багатоповерхівки, будинки та дитсадок
Внаслідок нічної ворожої атаки, на жаль, відомо про трьох загиблих, серед них - дитина. Мої щирі співчуття рідним та близьким
У Приморському районі міста пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. Там комунальні служби розчищають територію та закривають вибиті вікна.
У Київському районі, за даними ОВА, постраждали багатоповерховий будинок, п’ять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин і 27 автомобілів.
На місцях розгорнули оперативні штаби, де приймають заяви від власників пошкодженого житла. Людям надають консультації щодо отримання допомоги з міського бюджету та за програмою "єВідновлення".
