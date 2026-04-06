В Одеській області влучання БПЛА у багатоповерхівку, під завалами можуть бути люди - ОВА
Київ • УНН
В одному з районів Одеської області зафіксовано влучання ворожого дрона у житлову багатоповерхівку, є значні руйнування. За попередніми даними, постраждали щонайменше п’ятеро людей, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Деталі
В одному з районів зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Серйозні руйнування з п’ятого по третій поверхи. Під завалами можуть перебувати люди
За його словами, на місці триває рятувальна операція, працюють екстрені та комунальні служби.
Також у цьому ж районі зафіксовано влучання у кілька приватних будинків.
Вже відомо про 5 постраждалих, які доставлені до медичного закладу. На місцях розгортаються оперативні штаби
рф другий день поспіль б’є по об’єктах "Нафтогазу" 05.04.26, 16:51 • 3340 переглядiв