рф другий день поспіль б’є по об’єктах "Нафтогазу"
Київ • УНН
Ворог вдарив дронами по об'єктах Нафтогазу в Полтавській та Сумській областях. Пожежі ліквідовано, співробітники не постраждали завдяки укриттям.
Уночі 5 квітня російські безпілотники атакували об’єкти Групи Нафтогаз у Полтавській та Сумській областях. Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив у Facebook, пише УНН.
Другий день поспіль росіяни цілеспрямовано атакують нафтогазову інфраструктуру Групи Нафтогаз
За його словами, вночі дронами знову атакований об’єкт газовидобутку на Полтавщині, який обстрілювали вчора упродовж дня.
Також під ударом опинився ще один нафтогазовий об’єкт на Сумщині. В результаті атаки на місці виникла пожежа. До ліквідації були залучені підрозділи ДСНС.
Ніхто зі співробітників не постраждав, оскільки вони перебували в укриттях, підкреслив Корецький.
росія атакувала газопроводи, сховища та системи теплопостачання протягом 151 дня. Фахівці вже розпочали підготовку до наступного зимового періоду.