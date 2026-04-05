рф другий день поспіль б’є по об’єктах "Нафтогазу"

Уночі 5 квітня російські безпілотники атакували об’єкти Групи Нафтогаз у Полтавській та Сумській областях. Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив у Facebook, пише УНН.

Другий день поспіль росіяни цілеспрямовано атакують нафтогазову інфраструктуру Групи Нафтогаз - зазначив Корецький.

За його словами, вночі дронами знову атакований об’єкт газовидобутку на Полтавщині, який обстрілювали вчора упродовж дня.

Також під ударом опинився ще один нафтогазовий об’єкт на Сумщині. В результаті атаки на місці виникла пожежа. До ліквідації були залучені підрозділи ДСНС.

Ніхто зі співробітників не постраждав, оскільки вони перебували в укриттях, підкреслив Корецький.

росія атакувала газопроводи, сховища та системи теплопостачання протягом 151 дня. Фахівці вже розпочали підготовку до наступного зимового періоду.