рф второй день подряд бьет по объектам "Нафтогаза"
Киев • УНН
Враг ударил дронами по объектам Нафтогаза в Полтавской и Сумской областях. Пожары ликвидированы, сотрудники не пострадали благодаря укрытиям.
В ночь на 5 апреля российские беспилотники атаковали объекты Группы Нафтогаз в Полтавской и Сумской областях. Об этом председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил в Facebook, пишет УНН.
Второй день подряд россияне целенаправленно атакуют нефтегазовую инфраструктуру Группы Нафтогаз
По его словам, ночью дронами снова атакован объект газодобычи на Полтавщине, который обстреливали вчера в течение дня.
Также под ударом оказался еще один нефтегазовый объект в Сумской области. В результате атаки на месте возник пожар. К ликвидации были привлечены подразделения ГСЧС.
Никто из сотрудников не пострадал, поскольку они находились в укрытиях, подчеркнул Корецкий.
Россия атаковала газопроводы, хранилища и системы теплоснабжения в течение 151 дня. Специалисты уже начали подготовку к следующему зимнему периоду.