рф второй день подряд бьет по объектам "Нафтогаза"

В ночь на 5 апреля российские беспилотники атаковали объекты Группы Нафтогаз в Полтавской и Сумской областях. Об этом председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил в Facebook, пишет УНН.

Второй день подряд россияне целенаправленно атакуют нефтегазовую инфраструктуру Группы Нафтогаз - отметил Корецкий.

По его словам, ночью дронами снова атакован объект газодобычи на Полтавщине, который обстреливали вчера в течение дня.

Также под ударом оказался еще один нефтегазовый объект в Сумской области. В результате атаки на месте возник пожар. К ликвидации были привлечены подразделения ГСЧС.

Никто из сотрудников не пострадал, поскольку они находились в укрытиях, подчеркнул Корецкий.

Напомним

Россия атаковала газопроводы, хранилища и системы теплоснабжения в течение 151 дня. Специалисты уже начали подготовку к следующему зимнему периоду.