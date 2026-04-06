В Одесской области попадание БПЛА в многоэтажку, под завалами могут быть люди - ОВА
Киев • УНН
Вражеский дрон разрушил несколько этажей жилого дома в Одесской области. Пять человек госпитализированы, спасатели ищут людей под завалами.
В одном из районов Одесской области зафиксировано попадание вражеского дрона в жилую многоэтажку, есть значительные разрушения. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере пять человек, сообщил глава ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Подробности
В одном из районов зафиксировано попадание в многоэтажку. Серьезные разрушения с пятого по третий этажи. Под завалами могут находиться люди
По его словам, на месте продолжается спасательная операция, работают экстренные и коммунальные службы.
Также в этом же районе зафиксировано попадание в несколько частных домов.
Уже известно о 5 пострадавших, которые доставлены в медицинское учреждение. На местах разворачиваются оперативные штабы
