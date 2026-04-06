В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
Киев • УНН
В результате обстрела погибли три человека и десять получили ранения. Повреждены многоэтажки, частные дома, детсад и 27 автомобилей.
В результате ночной российской атаки по Одессе погибли три человека, среди них ребенок. Еще 10 человек получили ранения, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил начальник Одесской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Подробности
По словам Лысака, один из тяжелых пациентов находится в нейрохирургии, другой – в отделении интенсивной терапии ожогового профиля. Еще восемь пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, среди них – 2-летний ребенок и подростки 17 и 18 лет.
Повреждены многоэтажки, дома и детсад
В результате ночной вражеской атаки, к сожалению, известно о трех погибших, среди них - ребенок. Мои искренние соболезнования родным и близким
В Приморском районе города поврежден жилой многоэтажный комплекс и семь частных домов. Там коммунальные службы расчищают территорию и закрывают выбитые окна.
В Киевском районе, по данным ОВА, пострадали многоэтажный дом, пять частных домов, частное дошкольное учреждение, магазин и 27 автомобилей.
На местах развернули оперативные штабы, где принимают заявления от владельцев поврежденного жилья. Людям предоставляют консультации по получению помощи из городского бюджета и по программе "єВідновлення".
В Одесской области попадание БПЛА в многоэтажку, под завалами могут быть люди - ОВА06.04.26, 04:35 • 3754 просмотра