В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
5 апреля, 11:39 • 37235 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 83350 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 96073 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 112343 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 96288 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 102681 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 52106 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 109414 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 37633 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА

Киев • УНН

 • 6688 просмотра

В результате обстрела погибли три человека и десять получили ранения. Повреждены многоэтажки, частные дома, детсад и 27 автомобилей.

В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА

В результате ночной российской атаки по Одессе погибли три человека, среди них ребенок. Еще 10 человек получили ранения, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил начальник Одесской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Подробности

По словам Лысака, один из тяжелых пациентов находится в нейрохирургии, другой – в отделении интенсивной терапии ожогового профиля. Еще восемь пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, среди них – 2-летний ребенок и подростки 17 и 18 лет.

Повреждены многоэтажки, дома и детсад

В результате ночной вражеской атаки, к сожалению, известно о трех погибших, среди них - ребенок. Мои искренние соболезнования родным и близким 

- говорится в сообщении Лысака.

В Приморском районе города поврежден жилой многоэтажный комплекс и семь частных домов. Там коммунальные службы расчищают территорию и закрывают выбитые окна.

В Киевском районе, по данным ОВА, пострадали многоэтажный дом, пять частных домов, частное дошкольное учреждение, магазин и 27 автомобилей.

На местах развернули оперативные штабы, где принимают заявления от владельцев поврежденного жилья. Людям предоставляют консультации по получению помощи из городского бюджета и по программе "єВідновлення".

