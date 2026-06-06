Мужчина умер после укуса акулы в Западной Австралии - СМИ
Киев • УНН
35-летний мужчина погиб во время подводной охоты у острова Майклмас из-за укуса крупной акулы. Парамедики не смогли реанимировать пострадавшего.
В Западной Австралии мужчина-дайвер скончался после укуса акулы, сообщает ВВС, передает УНН.
Детали
В Западной Австралии мужчина-дайвер скончался после укуса акулы, длина которой, вероятно, составляла 4,5 метра. 35-летний мужчина, имя которого не разглашается, занимался подводной охотой с семьей возле острова Майклмас, к юго-востоку от Перта, когда на него напали в 11:25 по местному времени в субботу. Его доставили на лодке на берег, где встретили парамедики, которые не смогли его реанимировать
Сообщается, что Департамент первичной промышленности и регионального развития заявил, что помогает полиции и местным властям в урегулировании инцидента.
Издание отмечает, что нападения акул в Австралии случаются чаще, чем во многих других частях мира, хотя зачастую они не являются смертельными. Популярные места для купания и серфинга, как правило, имеют меры защиты от нападений.
Напомним
38-летнего мужчину убила 4-метровая большая белая акула в Западной Австралии.