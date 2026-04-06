росія випустила по Україні 2800 дронів, понад 40 ракет та до 1350 КАБів за тиждень - Зеленський

росія за минулий тиждень випустила по Україні 2800 ударних дронів, майже 1350 керованих авіабомб і більш ніж 40 ракет, повідомив Президент України Володимир Зеленський і, реагуючи на нічну атаку рф, вказав, що "росія не збирається зупинятись", пише УНН.

"Вночі росіяни атакували Одесу ударними дронами. Пошкодили житлові будинки та дитячий садочок, районну електропідстанцію. Тисячі сімей залишилися без світла", - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, ремонтні бригади з ночі працюють, щоб відновити постачання електрики.

"Станом на зараз, на жаль, відомо, що троє людей було вбито цією атакою і серед них дитина – лише два роки їй було. Мої щирі співчуття рідним і близьким. Шістнадцять поранених. Одинадцять з них наші медики госпіталізували, серед них вагітна жінка та двоє дітей. Наймолодшому немає навіть року. Поранено двох людей і на Харківщині", - вказав Зеленський.

За його даними, "були удари по енергетиці в Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпровській областях". Президент при цьому подякував службам, які допомагають на місцях. "Загалом за ніч росіяни випустили проти України понад 140 ударних дронів, і близько 80 із них були "шахеди". У деяких областях удари тривають. І це лише частина того, що наші люди проходять щодня", - зазначив він.

За минулий тиждень було понад 2800 ударних дронів, майже 1350 керованих авіабомб і більш ніж 40 ракет різних типів - повідомив Зеленський.

"Зараз усім партнерам потрібно разом посилювати захист неба, щоб відсоток збиттів дронів та ракет щоразу ставав вищим. Це щоденна робота всіх, а не лише України, бо постачаннями й підтримкою нас, спільною роботою партнери допомагають і собі. росія не збирається зупинятись. Дякую всім, хто це розуміє і вкладається в наш спільний захист", - наголосив Президент.

В Одесі оголосили жалобу за жертвами удару рф, кількість постраждалих зросла