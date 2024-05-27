"Резерв+": более 14 тысяч украинцев за рубежом обновили свои данные

С 18 мая через приложение "Резерв+" свои учетные данные обновили более 14 тысяч военнообязанных за рубежом в 124 странах. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщили в Минобороны, передает УНН.

Детали

Лидерами стали Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

"Наши граждане за рубежом пользуются приложением для уточнения данных, что является важным поступком для страны. Мы ценим это и продолжаем развивать удобные сервисы для всех", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Всего более 1,1 млн военнообязанных обновили данные через "Резерв+", почти 55 тысяч через ЦНАП и около 38 тысяч через ТЦК.

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