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"Резерв+": понад 14 тисяч українців за кордоном оновили свої дані

"Резерв+": понад 14 тисяч українців за кордоном оновили свої дані

Київ • УНН

 • 26732 перегляди

Понад 14 тисяч українців за кордоном у 124 країнах світу оновили свої облікові дані через застосунок "Резерв+". Лідирують українць, які проживають у Польщі, Німеччині та Канаді.

З 18 травня через застосунок "Резерв+" свої облікові дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Про це у понеділок, 27 травня, повідомили в Міноборони, передає УНН

Деталі 

Лідерами стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

"Наші громадяни за кордоном користуються застосунком для уточнення даних, що є важливим вчинком для країни. Ми цінуємо це  та продовжуємо розвивати зручні сервіси для усіх",  – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Загалом понад 1,1 млн військовозобов’язаних оновили дані через "Резерв+", майже 55 тисяч через ЦНАП  та близько 38 тисяч через ТЦК.

Що робити військовим та як позбутись статусу "у розшуку": у Міноборони відповіли на найпоширеніші питання щодо "Резерв+"23.05.24, 15:12 • 15329 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаНаші за кордоном
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
kanadaКанада
lytvaЛитва
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
cheska-respublikaЧеська Республіка
ispaniiaІспанія
nimechchynaНімеччина
niderlandyНідерланди
slovachchynaСловаччина
spolucheni-shtatyСполучені Штати
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