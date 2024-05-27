"Резерв+": понад 14 тисяч українців за кордоном оновили свої дані
Київ • УНН
Понад 14 тисяч українців за кордоном у 124 країнах світу оновили свої облікові дані через застосунок "Резерв+". Лідирують українць, які проживають у Польщі, Німеччині та Канаді.
З 18 травня через застосунок "Резерв+" свої облікові дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Про це у понеділок, 27 травня, повідомили в Міноборони, передає УНН.
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Лідерами стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.
"Наші громадяни за кордоном користуються застосунком для уточнення даних, що є важливим вчинком для країни. Ми цінуємо це та продовжуємо розвивати зручні сервіси для усіх", – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Загалом понад 1,1 млн військовозобов’язаних оновили дані через "Резерв+", майже 55 тисяч через ЦНАП та близько 38 тисяч через ТЦК.
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