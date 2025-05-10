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Макрон озвучил элементы сдерживания рф после начала перемирия
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"Рассчитываем на поддержку Франции", - Владимир Зеленский о встрече с Макроном

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Владимир Зеленский провел встречу с Эмманюэлем Макроном. Обсуждали прекращение огня с 12 мая, поддержку Украины и вступление в ЕС, на что Украина очень рассчитывает.

"Рассчитываем на поддержку Франции", - Владимир Зеленский о встрече с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, о чем сообщил в своем официальном Telegram-канале, передает УНН.

Двусторонняя встреча с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Итоги заседания коалиции желающих, реализация решения о том, что с 12 мая должно начаться полное, безусловное прекращение огня как минимум на 30 дней, поддержка обороны Украины и вступления в ЕС

- говорится в сообщении Владимира Зеленского.

Он отметил, что Украина рассчитывает на поддержку Франции в принятии необходимых политических решений на уровне Евросоюза и открытие первых переговорных кластеров.

Напомним

В субботу, 10 мая, в Киев на встречу "коалиции решительных" прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании – Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.  

Встреча лидеров Франции, Польши, Британии и Германии с Зеленским проходила в Мариинском дворце в Киеве 10 мая.

Лидеры Франции, Британии, Германии и Польши призвали россию к полному прекращению огня на 30 дней. Они хотят создать пространство для переговоров о справедливом мире и усилить давление на россию.

После встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом относительно мирных усилий. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника, 12 мая. 

Макрон озвучил элементы сдерживания рф после начала перемирия10.05.25, 16:21 • 7678 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эммануэль Макрон
Франция
Великобритания
Германия
Дональд Туск
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Украина
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