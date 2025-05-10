"Розраховуємо на підтримку Франції", - Володимир Зеленський про зустріч з Макроном
Київ • УНН
Володимир Зеленський провів зустріч з Емманюелем Макроном. Обговорювали припинення вогню з 12 травня, підтримку України та вступ до ЄС, на що Україна дуже розраховує.
Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, про що повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі, передає УНН.
Двостороння зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Підсумки засідання коаліції охочих, реалізація рішення про те, що з 12 травня має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, підтримка оборони України та вступу до ЄС
Він зазначив, що Україна розраховує на підтримку Франції в ухваленні необхідних політичних рішень на рівні Євросоюзу та відкриття перших переговорних кластерів.
Нагадаємо
У суботу, 10 травня, до Києва на зустріч "коаліції рішучих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, прем'єри Польщі та Великої Британії – Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Зустріч лідерів Франції, Польщі, Британії та Німеччини із Зеленським проходила у Маріїнському палаці в Києві 10 травня.
Лідери Франції, Британії, Німеччини та Польщі закликали росію до повного припинення вогню на 30 днів. Вони хочуть створити простір для переговорів про справедливий мир та посилити тиск на рф.
Після зустрічі Коаліції охочих всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка, 12 травня.
Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я10.05.25, 16:21 • 8292 перегляди