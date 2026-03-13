путин поставляет Ирану дроны - Зеленский
Киев • УНН
россия передает Ирану вооружение для атак на Ближнем Востоке в ответ на тысячи беспилотников. Разведка подтвердила удары по соседним с Ираном странам.
россия поставляет Ирану дроны, которые сейчас атакуют страны на Ближнем Востоке. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Radio France, передает УНН.
Он (путин - ред.) поставляет Ирану, и мы это знаем, наша разведка это подтверждает, и мы уже видели результаты ударов по соседним с Ираном странам, странам Ближнего Востока
Он добавил, что Иран передал россиянам тысячи беспилотников, которые они использовали для убийства украинских мирных жителей и атак на их энергетическую инфраструктуру.
Сейчас происходит наоборот: россия передает оружие
Напомним
Россияне пытаются сманипулировать ситуацией на Ближнем Востоке в пользу своей агрессии, а также превратить удары иранского режима по соседям и американским базам фактически во второй фронт российской войны против Украины.