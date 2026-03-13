$44.160.1950.960.02
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2.1м/с
59%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Петер Сіярто
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Європа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз19:15 • 2166 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 23668 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto13 березня, 09:57 • 48267 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 30947 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 30359 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Золото
Шахед-136

путін постачає Ірану дрони - Зеленський

Київ • УНН

 • 22 перегляди

росія передає Ірану озброєння для атак на Близькому Сході у відповідь на тисячі безпілотників. Розвідка підтвердила удари по сусідніх з Іраном країнах.

путін постачає Ірану дрони - Зеленський

росія постачає Ірану дрони, які зараз атакують країни на Близькому Сході. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Radio France, передає УНН

Він (путін - ред.) постачає Ірану, і ми це знаємо, наша розвідка це підтверджує, і ми вже бачили результати ударів по сусідніх з Іраном країнах, країнах Близького Сходу 

- сказав Зеленський. 

Трамп вважає, що росія може "трохи допомагати Ірану"13.03.26, 17:20 • 2742 перегляди

Він додав, що Іран передав росіянам тисячі безпілотників, які вони використовували для вбивства українських мирних жителів та атак на їхню енергетичну інфраструктуру. 

Зараз відбувається навпаки: росія передає зброю 

- зазначив Зеленський. 

Нагадаємо 

Росіяни намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході на користь своєї агресії, а також перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна
Іран
Безпілотний літальний апарат