путін постачає Ірану дрони - Зеленський
Київ • УНН
росія передає Ірану озброєння для атак на Близькому Сході у відповідь на тисячі безпілотників. Розвідка підтвердила удари по сусідніх з Іраном країнах.
росія постачає Ірану дрони, які зараз атакують країни на Близькому Сході. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Radio France, передає УНН.
Він (путін - ред.) постачає Ірану, і ми це знаємо, наша розвідка це підтверджує, і ми вже бачили результати ударів по сусідніх з Іраном країнах, країнах Близького Сходу
Він додав, що Іран передав росіянам тисячі безпілотників, які вони використовували для вбивства українських мирних жителів та атак на їхню енергетичну інфраструктуру.
Зараз відбувається навпаки: росія передає зброю
Нагадаємо
Росіяни намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході на користь своєї агресії, а також перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України.