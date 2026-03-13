путін постачає Ірану дрони - Зеленський

росія постачає Ірану дрони, які зараз атакують країни на Близькому Сході. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Radio France, передає УНН.

Він (путін - ред.) постачає Ірану, і ми це знаємо, наша розвідка це підтверджує, і ми вже бачили результати ударів по сусідніх з Іраном країнах, країнах Близького Сходу - сказав Зеленський.

Він додав, що Іран передав росіянам тисячі безпілотників, які вони використовували для вбивства українських мирних жителів та атак на їхню енергетичну інфраструктуру.

Зараз відбувається навпаки: росія передає зброю - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Росіяни намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході на користь своєї агресії, а також перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України.