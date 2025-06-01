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В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области
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В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

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Противовоздушная оборона Украины обезвредила 385 российских средств нападения - ПС ВСУ

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Ночью 1 июня россия атаковала Украину 479 средствами воздушного нападения. Силами ПВО было сбито 210 "шахедов" и 3 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К.

Противовоздушная оборона Украины обезвредила 385 российских средств нападения - ПС ВСУ

В ночь на 1 июня враг направил 479 средств воздушного нападения в сторону ряда областей Украины. Харьковщина, Сумщина, Житомирщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье. Воздушные Силы Украины обезвредили 385 целей.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПС ВСУ.

Детали

В ночь на 1 июня (с 19.30 31 мая) противник атаковал 479-ю средствами воздушного нападения. В составе нападения были 472 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. Средства были направлены с направлений: миллерово, шаталово, курск, орел, брянск, приморско-ахтарск, рф.

Также враг атаковал 3-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из курской и воронежской областей. Кроме того, было направлено 4 крылатые ракеты воздушного и наземного базирования Х-101, Искандер-К.

Основные направления воздушного удара

 Харьковщина, Сумщина, Житомирщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье.

По состоянию на 13.30 противовоздушной обороной обезврежено 385 средств воздушного нападения противника.

210 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) и 3 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К на востоке, юге, севере, западе и в центре страны. 213 — сбиты огневыми средствами поражения, 172 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Напомним

СБУ проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской авиации в тылу рф под названием "Паутина".

1 июня враг нанес ракетный удар по расположению учебного подразделения Сухопутных войск.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Х-101
Донецкая область
Житомирская область
Сумская область
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Служба безопасности Украины
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
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