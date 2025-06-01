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У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині
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11:01 • 4440 перегляди

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Протиповітряна оборона України знешкодила 385 російських засобів нападу - ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 654 перегляди

Вночі 1 червня росія атакувала Україну 479 засобами повітряного нападу. Силами ППО було збито 210 "шахедів" та 3 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К.

Протиповітряна оборона України знешкодила 385 російських засобів нападу - ПС ЗСУ

У ніч на 1 червня ворог спрямував 479 засобів повітряного нападу у бік низки областей України. Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Повітряні Сили України знешкодили 385 цілей.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу ПС ЗСУ.

Деталі

У ніч на 1 червня (із 19.30 31 травня) противник атакував 479-ма засобами повітряного нападу. У складі нападу були 472 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Засоби були спрямовано із напрямків: міллерово, шаталово, курськ, орел, брянськ, приморсько-ахтарськ, рф.

Також ворог атакував 3-а балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із курської та воронезької областей. Крім того було направлено 4 крилаті ракети повітряного та наземного базування Х-101, Іскандер-К.

Основні напрямки повітряного удару

 Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Станом на 13.30 протиповітряною обороною знешкоджено 385 засобів повітряного нападу противника.

210 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К на сході, півдні, півночі, заході та в центрі країни. 213 — збито вогневими засобами ураження, 172 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нагадаємо

СБУ проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої авіації в тилу рф під назвою "Павутина".

1 червня ворог завдав ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Х-101
Донецька область
Житомирська область
Сумська область
Харківська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
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