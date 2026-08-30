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Пророссийские хакеры атаковали правительственные сервисы Норвегии

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Группировка Server Killers атаковала правительственные сервисы Норвегии и вызвала утечку бюджетных данных. Хакеры связали нападение с поддержкой Украины.

Пророссийские хакеры атаковали правительственные сервисы Норвегии

Пророссийская хакерская группировка Server Killers осуществила серию масштабных кибератак на государственный сектор Норвегии, в результате которых десятки государственных сервисов были недоступны в течение трех дней. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, передает УНН.

Детали

По данным ЦПД, одной из целей атаки стало норвежское Агентство по вопросам цифровизации. Кибератака вызвала трехдневный сбой в работе десятков государственных сервисов. Кроме того, параллельно произошла утечка информации, связанной с государственным бюджетом Норвегии.

В Центре отметили, что ответственность за атаку взяла на себя пророссийская хакерская группировка Server Killers, действующая с 2023 года. Ранее хакеры атаковали ресурсы Румынии и Канады.

Как утверждается, сами злоумышленники связали кибератаку с политикой Осло в отношении Украины. В частности, мотивом они назвали месть за заключение Норвегией соглашения о стратегическом партнерстве с Украиной и решение продолжать финансовую поддержку Киева до 2027 года.

В ЦПД расценивают такие кибератаки как элемент гибридного давления России на государства, поддерживающие Украину.

Использование кибератак как прямого ответа на дипломатические и финансовые шаги европейских государств является классическим проявлением гибридной войны РФ. Главная цель подобных операций — оказывать давление на союзников Украины

- отметили в Центре.

В ЦПД подчеркнули необходимость усиления совместной киберзащиты государств-партнеров и введения дополнительных санкций против пророссийских хакерских сетей.

Напомним

Ранее УНН писало о том, что Европа фиксирует рост связанных с Россией диверсий, шпионажа и кибератак. Однако доказательств подготовки прямого нападения на НАТО нет.

Александра Василенко

Новости МираТехнологии
Кибератака
российская пропаганда
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Война в Украине
Олег Крот
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Украина