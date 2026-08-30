Проросійські хакери атакували урядові сервіси Норвегії
Київ • УНН
Угруповання Server Killers атакувало урядові сервіси Норвегії та спричинило витік бюджетних даних. Хакери пов’язали напад із підтримкою України.
Проросійське хакерське угруповання Server Killers здійснило серію масштабних кібератак на урядовий сектор Норвегії, внаслідок яких десятки державних сервісів були недоступними протягом трьох днів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, передає УНН.
Деталі
За даними ЦПД, однією з цілей атаки стало норвезьке Агентство з питань цифровізації. Кібератака спричинила триденний збій у роботі десятків державних сервісів. Крім того, паралельно стався витік інформації, пов'язаної з державним бюджетом Норвегії.
У Центрі зазначили, що відповідальність за атаку взяло на себе проросійське хакерське угруповання Server Killers, яке діє з 2023 року. Раніше хакери атакували ресурси Румунії та Канади.
Як стверджується, самі зловмисники пов'язали кібератаку з політикою Осло щодо України. Зокрема, мотивом вони назвали помсту за укладення Норвегією угоди про стратегічне партнерство з Україною та рішення продовжувати фінансову підтримку Києва до 2027 року.
У ЦПД розцінюють такі кібератаки як елемент гібридного тиску росії на держави, які підтримують Україну.
Використання кібератак як прямої відповіді на дипломатичні та фінансові кроки європейських держав є класичним проявом гібридної війни рф. Головна мета подібних операцій — чинити тиск на союзників України
У ЦПД наголосили на необхідності посилення спільного кіберзахисту держав-партнерів та запровадження додаткових санкцій проти проросійських хакерських мереж.
Нагадаємо
Раніше УНН писав про те, що Європа фіксує зростання пов’язаних із росією диверсій, шпигунства й кібератак. Однак доказів підготовки прямого нападу на НАТО немає.