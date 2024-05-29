Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Не стоит отвергать до конца участие президент США Джо Байдена в Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии, ведь возможно, что американцы не хотят раскрывать своих планов до самого финального момента. Такое мнение высказал журналисту УНН эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Я бы не исключал до конца участие Байдена, потому что вспомним все визиты Байдена в Украину и даже в Польшу за время полномасштабного вторжения, они никогда не объявлялись очень раньше времени. Они объявлялись максимум за неделю, чаще всего за несколько дней. То есть возможно и в этом случае мы имеем дело с "информационной безопасностью", что американцы не хотят раскрывать своих планов до самого финального момента и они не готовы говорить о том, где именно будет президент, в какой момент времени. Поэтому, возможно присутствие Байдена до сих пор остается на столе, потому что американцы заключительно не сказали "нет", хотя и не сказали "да". Поэтому этот вариант мы также не сбрасываем со счетов - сказал краев.

Краев отметил, что для Украины в случае отсутствия Байдена есть только два положительных варианта его замены для представления США на саммите.

"Это либо госсекретарь США Энтони Блинкен, либо министр обороны США Ллойд Остин. Других адекватных вариантов, кроме еще вице - президента США Камалы Харрис, но и здесь есть свои определенные аспекты, у нас по сути нет", - считает краев.

Краев отметил, что участие Америки на высшем уровне – Это гарантия и показатель того, что так называемый коллективный Запад и вообще либеральные демократии западного типа поддерживают украинскую инициативу.

"То есть очень хорошо, что есть европейские партнеры в большинстве своем, очень хорошо, что есть демократические страны из других частей света, но если нет США, то условно у нас нет ключевого Арсенала демократий, нет ключевой силы демократического мира, у нас нет тех, кто в принципе обеспечивает принятие всех решений", - сказал краев.

Отсутствии Байдена на Саммите мира путин будет аплодировать стоя - Зеленский

"В данном случае, когда мы говорим о возможности определенного мирного формата, формата переговоров, о которых США говорили еще с 2022 года, отсутствие Байдена показывает, что американцам именно такой формат переговоров не является настолько интересным. В тот момент, когда у нас существует альтернатива от Китая, альтернативные форматы от Турции, Саудовской Аравии и т.д., то для нас - это не очень позитивный сигнал. Сигнал о том, что американцы не готовы финально вкладываться именно в наш формат переговоров и они рассматривают альтернативы. Поэтому для наших других партнеров, европейских и внеевропейских - это также сигнал к тому, что, видимо не все так okay в украинском плане, если США не готовы к нему присоединиться", - рассказал Краев.

На вопрос, является ли мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию весомой причиной для Байдена пропустить Саммит, Краев ответил:

"Во-первых, не очень весомая. Во-вторых, несмотря на то, что значительная часть тех актеров и деятелей Голливуда, которые будут встречаться с Байденом тогда в штате Калифорния, являются участниками платформы UNITED24, у меня есть подозрение, что подобное мероприятие в рамках предвыборной кампании может быть перенесено. Или я не думаю, что звездам Голливуда составит большую проблему провести ту же самую встречу с Байденом на полях Саммита в Швейцарии".

Контекст

На днях Зеленский призвал Байдена и Си поддержать саммит мира своим персональным участием.

24 мая сообщалось, что Bloomberg со ссылкой на источники писало, что президент США Джо Байден скорее всего, пропустит Саммит мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня, поскольку он совпадает по времени с мероприятием по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

Перед этим советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга 22 мая заявлял, что участие Байдена в Саммите мира, который пройдет в Швейцарии, остается неопределенным, на фоне того, как Белый дом пока не подтвердил, будет ли он на мероприятии.

15 мая госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Бленкен сообщал, что Соединенные Штаты будут представлены на Саммите мира в Швейцарии, но пока не могут объявить, на каком уровне будут на нем представлены.