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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  11084 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  90496 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  86855 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  101829 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  94882 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  103077 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  101742 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  124950 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
28 мая 2024, 11:21  •  120084 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118414 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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28 мая 2024, 06:44  •  177437 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Участие Байдена в Саммите мира в Швейцарии остается неопределенным, поскольку США не подтвердили его присутствие, возможно, из соображений безопасности. Его присутствие или представительство на высоком уровне со стороны США имеет решающее значение для демонстрации поддержки Западом мирной инициативы Украины.

политика •   •  9645 просмотра
Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

"Дипломатия панд" возвращается: Китай отправляет двух медведей в Вашингтон

Пекин отправит новую пару гигантских панд по имени Бао Ли и Цин Бао в Вашингтонский национальный зоопарк в США в рамках 10-летнего соглашения, которое ознаменует новую эру "дипломатии панд" между двумя сверхдержавами.

Новости Мира •   •  2571 просмотра
"Дипломатия панд" возвращается: Китай отправляет двух медведей в Вашингтон

Литва передаст Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению ПВО

Литва одобрила выделение 13,5 миллионов евро на приобретение радаров воздушного наблюдения для Украины в рамках возглавляемой Германией коалиции по укреплению потенциала противовоздушной обороны Украины.

Война •   •  4080 просмотра
Литва передаст Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению ПВО

Репарационный заем: в НБУ рассказали о новаторском финансовом инструменте

Глава Национального банка Украины предложил инновационный механизм "репарационного кредита", при котором Украина будет получать долгосрочные займы от партнеров с обеспечением в виде требований Украины о возмещении ущерба от россии и гарантий из замороженных российских резервов, которые будут использоваться в случае отказа россии выплачивать репарации.

Экономика •   •  4055 просмотра
Репарационный заем: в НБУ рассказали о новаторском финансовом инструменте

Враг обстреливает в донецкие громады в полном объеме, гуманитарную помощь доставлять сложно-Филашкин

Из-за усиления российских обстрелов дополнительные населенные пункты в Донецкой области требуют принудительной эвакуации, поскольку противник ведет массированный обстрел населенных пунктов и затрудняет доставку гуманитарной помощи.

Общество •   •  4611 просмотра
Враг обстреливает в донецкие громады в полном объеме, гуманитарную помощь доставлять сложно-Филашкин

В Украине испытали роботизированную технику для спасения людей с поля боя

Министерство обороны Украины совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности и Генштабом ВСУ протестировали роботизированное оборудование украинских производителей для медицинской эвакуации с поля боя.

Война •   •  4169 просмотра
В Украине испытали роботизированную технику для спасения людей с поля боя

В ЕС надеются согласовать переговорные рамки для Украины и Молдовы на следующей неделе - Euractiv

Государства-члены ЕС намерены согласовать переговорные рамки для начала переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой в первую неделю июня, хотя Венгрия по-прежнему выдвигает возражения по некоторым вопросам.

политика •   •  3902 просмотра
В ЕС надеются согласовать переговорные рамки для Украины и Молдовы на следующей неделе - Euractiv

Лубинец отреагировал на пытки заключенных в одной из колоний на Полтавщине

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил команду Национального превентивного механизма в исправительную колонию в Полтавской области после получения информации о пытках и издевательствах над заключенными там.

Общество •   •  4545 просмотра
Лубинец отреагировал на пытки заключенных в одной из колоний на Полтавщине

Оккупанты обстреляли Лиман: по меньшей мере 8 человек ранены

Сегодня днем россияне трижды обстреляли город Лиман - повредили 3 двухэтажки и 3 админздания. По меньшей мере 8 человек ранены.

Война •   •  5791 просмотра
Оккупанты обстреляли Лиман: по меньшей мере 8 человек ранены

Поддерживает войну и помогает армии рф: глава оккупационной региональной национально-культурной автономии крымских татар получил подозрение

Оккупационному главе региональной национально-культурной автономии крымских татар в Крыму грозит до 12 лет тюремного заключения за сотрудничество с россией, отрицание ее вооруженной агрессии против Украины и поддержку армии рф.

Война •   •  6386 просмотра
Поддерживает войну и помогает армии рф: глава оккупационной региональной национально-культурной автономии крымских татар получил подозрение