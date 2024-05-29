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Присутність Байдена на Саміті миру, можливо, досі залишається на "столі" - експерт

Присутність Байдена на Саміті миру, можливо, досі залишається на "столі" - експерт

Київ • УНН

 • 116704 перегляди

Участь Байдена в Саміті миру в Швейцарії залишається невизначеною, оскільки США не підтвердили його присутність, можливо, з міркувань безпеки. Його присутність або представництво на високому рівні з боку США має вирішальне значення для демонстрації підтримки Заходом мирної ініціативи України.

 Не варто відкидати до кінця участь президент США Джо Байдена у Глобальному саміті миру, який пройде у Швейцарії, адже можливо, що американці не хочуть розкривати своїх планів до самого фінального моменту. Таку думку висловив журналісту УНН експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Я б не відкидав до кінця участь Байдена, тому що згадаймо всі візити Байдена до України й навіть до Польщі за час повномасштабного вторгнення, вони ніколи не оголошувалися дуже завчасно. Вони оголошувалися максимум за тиждень, найчастіше за декілька днів. Тобто можливо і в цьому випадку ми маємо справу з "інформаційною безпекою", що американці не хочуть розкривати своїх планів до самого фінального моменту і вони не готові казати про те, де саме буде президент, в який момент часу. Тому,  можливо присутність Байдена досі залишається на столі, тому що американці прикінцево не сказали "ні", хоча й не сказали "так". Тому цей варіант ми також не скидаємо з рахунків

- сказав Краєв.

Краєв зазначив, що для України у разі відсутності Байдена є лише два позитивних варіанти його заміни для представлення США на Саміті.

"Це або Держсекретар США Ентоні Блінкен, або міністр оборони США Ллойд Остін. Інших адекватних варіантів, окрім ще віце-президентки США Камали Гарріс, але й тут є свої певні аспекти, у нас по суті немає", - вважає  Краєв.

Краєв зауважив, що участь Америки на найвищому рівні – це гарантія й показник того, що так званий колективний Захід й взагалі ліберальні демократії західного типу підтримують українську ініціативу.

"Тобто дуже добре, що є європейські партнери в більшості своїй, дуже добре, що є демократичні країни з інших частин світу, але якщо немає США, то умовно в нас немає ключового арсеналу демократій, немає ключової сили демократичного світу, у нас немає тих, хто в принципі забезпечує ухвалення всіх рішень", - сказав Краєв.

Відсутності Байдена на Саміті миру путін аплодуватиме стоячи - Зеленський 28.05.24, 13:11 • 70913 переглядiв

"В даному випадку, коли ми кажемо про можливість певного мирного формату, формату переговорів, про які США говорили ще з 2022 року, відсутність Байдена показує, що американцям саме такий формат переговорів не є настільки цікавим. В той момент, коли у нас існує альтернатива від Китаю, альтернативні формати від Туреччини, Саудівської Аравії тощо, то для нас – це не дуже позитивний сигнал. Сигнал про те, що американці не готові фінально вкладатися саме в наш формат переговорів й вони розглядають альтернативи. Тому для наших інших партнерів, європейських й позаєвропейських – це також сигнал до того, що, мабуть не все так okay в українському плані, якщо США не готові до нього доєднатися", - розповів Краєв.

На запитання, чи захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію вагома причина для Байдена пропустити Саміт, Краєв відповів:

"По-перше, не дуже вагома. По-друге, зважаючи на те, що значна частина тих акторів та діячів Голлівуд, які будуть зустрічатися з Байденом тоді в штаті Каліфорнія, є учасниками платформи  UNITED24, в мене є підозра, що подібний захід в межах передвиборчої кампанії може бути перенесений. Або я не думаю, що зіркам Голлівуду складе велику проблему провести ту ж саму зустріч з Байденом на полях Саміту у Швейцарії". 

Контекст

Днями Зеленський закликав Байдена та Сі підтримати Саміт миру своєю персональною участю.

24 травня повідомлялося, що Bloomberg із посиланням на джерела писало, що президент США Джо Байден швидше за все, пропустить Саміт миру, який пройде у Швейцарії 15-16 червня, оскільки він збігається за часом із заходом зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.

Перед цим радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу 22 травня заявляв, що участь Байдена в Саміті миру, який пройде у Швейцарії, залишається невизначеною, на тлі того, як Білий дім поки не підтвердив, чи буде він на заході.

15 травня Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомляв, що Сполучені Штати будуть представлені на Саміті миру у Швейцарії, але поки не можуть оголосити, на якому рівні будуть на ньому представлені.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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