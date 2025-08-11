Премьер Польши прокомментировал переговоры Трампа и Путина: ситуация может измениться, оценка политики РФ – нет
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры США и России по Украине не изменят оценки российской политики. Он подчеркнул, что границы не могут быть изменены силой, а Украина должна участвовать в принятии решений.
Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что, несмотря на вероятное начало реальных переговоров между Россией и США по поводу войны в Украине, опасность в регионе, согласно анализу НАТО, является существенной и будет актуальной для ЕС в ближайшие годы.
Передает УНН со ссылкой на Polska Agencja Prasowa.
Детали
Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал предстоящие переговоры Трампа и Путина на Аляске 15 августа, перспективы завершения войны РФ в Украине и будущие угрозы.
Туск подчеркнул, что решения о возможном "обмене территориями" и другие условия мира должны приниматься с участием Украины.
Европа остается единой в своем отношении к этим переговорам (...) Для Польши и для наших европейских партнеров – и, я надеюсь, для НАТО в целом – должно быть очевидным, что национальные границы не могут быть изменены силой
Запад не примет условия РФ по захвату украинских территорий, отметил польский премьер.
Кроме того, Туск отметил, что процесс модернизации польской армии и производства вооружений начался "с долгосрочной перспективой".
Туск подчеркнул, что "никакие временные рамки" в контексте вооружения армии "не будут иметь особого смысла". Об этом свидетельствует анализ НАТО и стран-членов Альянса. В этом выводе говорится об угрозе дестабилизации в европейском регионе.
Сохраняется агрессивная политика России или угроза глобального конфликта, связанного с напряженностью в отношениях между США и Китаем.
Возвращаясь к вопросу переговоров РФ-США-Украина, Туск акцентировал на том, что даже "реальные переговоры" между Россией и Украиной, хотя и могут изменить ситуацию в самой Украине, однако это "точно не изменит общую оценку российской политики и ситуации" в европейском регионе.
Справка
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным 15 августа будет обсуждать круг вопросов, среди которых одним из важнейших является война РФ в Украине, завершение военной агрессии России. Как ранее отметил глава Белого дома - будет "обмен территориями".
Поскольку пока неизвестно, что действительно имел в виду Трамп, политики стран Европы объявляют, что решения должны приниматься с участием Украины и Европы.
Напомним
Европейский Союз официально подтвердил проведение заседания Совета ЕС по иностранным делам 11 августа 2025 года. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что любое соглашение между Соединенными Штатами и Россией по прекращению войны в Украине должно включать Киев и европейский блок.
Правительство Германии анонсировало дальнейшие переговоры между государствами, поддерживающими Украину, перед встречей Трампа и Путина 15 августа.