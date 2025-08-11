Премьер Польши прокомментировал переговоры Трампа и Путина: ситуация может измениться, оценка политики РФ – нет

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что, несмотря на вероятное начало реальных переговоров между Россией и США по поводу войны в Украине, опасность в регионе, согласно анализу НАТО, является существенной и будет актуальной для ЕС в ближайшие годы.

Передает УНН со ссылкой на Polska Agencja Prasowa.

Детали

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал предстоящие переговоры Трампа и Путина на Аляске 15 августа, перспективы завершения войны РФ в Украине и будущие угрозы.

Туск подчеркнул, что решения о возможном "обмене территориями" и другие условия мира должны приниматься с участием Украины.

Европа остается единой в своем отношении к этим переговорам (...) Для Польши и для наших европейских партнеров – и, я надеюсь, для НАТО в целом – должно быть очевидным, что национальные границы не могут быть изменены силой - сообщил Туск.

Запад не примет условия РФ по захвату украинских территорий, отметил польский премьер.

Кроме того, Туск отметил, что процесс модернизации польской армии и производства вооружений начался "с долгосрочной перспективой".

Туск подчеркнул, что "никакие временные рамки" в контексте вооружения армии "не будут иметь особого смысла". Об этом свидетельствует анализ НАТО и стран-членов Альянса. В этом выводе говорится об угрозе дестабилизации в европейском регионе.

Сохраняется агрессивная политика России или угроза глобального конфликта, связанного с напряженностью в отношениях между США и Китаем. - пишет Pap.

Британия настаивает на привлечении Зеленского к переговорам Путина и Трампа - Politico

Возвращаясь к вопросу переговоров РФ-США-Украина, Туск акцентировал на том, что даже "реальные переговоры" между Россией и Украиной, хотя и могут изменить ситуацию в самой Украине, однако это "точно не изменит общую оценку российской политики и ситуации" в европейском регионе.

Справка

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным 15 августа будет обсуждать круг вопросов, среди которых одним из важнейших является война РФ в Украине, завершение военной агрессии России. Как ранее отметил глава Белого дома - будет "обмен территориями".

Поскольку пока неизвестно, что действительно имел в виду Трамп, политики стран Европы объявляют, что решения должны приниматься с участием Украины и Европы.

Напомним

Европейский Союз официально подтвердил проведение заседания Совета ЕС по иностранным делам 11 августа 2025 года. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что любое соглашение между Соединенными Штатами и Россией по прекращению войны в Украине должно включать Киев и европейский блок.

Правительство Германии анонсировало дальнейшие переговоры между государствами, поддерживающими Украину, перед встречей Трампа и Путина 15 августа.