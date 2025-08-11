Прем'єр Польщі прокоментував переговори Трампа і путіна: ситуація може змінитися, оцінка політики рф - ні

$41.390.07
48.190.08
ukenru
12:35 • 28912 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
10:23 • 52697 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 40131 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 97349 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 111707 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 98071 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 69560 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 117964 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 206389 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 129670 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
7.2м/с
46%
752мм
Популярнi новини
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT11 серпня, 06:46 • 91812 перегляди
Президент Азербайджану Алієв виділив $2 млн на допомогу для України08:11 • 32630 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto10:29 • 45305 перегляди
Радник Єрмака про переговори Трампа та путіна: не думаю, що на Алясці будуть прийняті геостратегічні рішення10:29 • 34141 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно10:52 • 35335 перегляди
Публікації
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto12:35 • 28972 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно10:52 • 35923 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto10:29 • 45912 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
10:23 • 52761 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 97398 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Андрій Єрмак
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Німеччина
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto12:35 • 28912 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 92038 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 206389 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 356166 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 258762 перегляди
Актуальне
Facebook
Безпілотний літальний апарат
The Hill
Х-101
Пістолет

Прем'єр Польщі прокоментував переговори Трампа і путіна: ситуація може змінитися, оцінка політики рф - ні

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що переговори США та Росії щодо України не змінять оцінки російської політики. Він наголосив, що кордони не можуть бути змінені силою, а Україна має брати участь в ухваленні рішень.

Прем'єр Польщі прокоментував переговори Трампа і путіна: ситуація може змінитися, оцінка політики рф - ні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що незважаючи на імовірний початок реальних переговорів між росією та США щодо війни в Україні, небезпека в регіоні, згідно з аналізом НАТО є істотною, і буде актуальною для ЄС у найближчі роки.

Передає УНН із посиланням на Polska Agencja Prasowa.

Деталі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував майбутні переговори Трампа і путіна на Алясці 15 серпня, перспективи завершення війни рф в Україні та майбутні загрози.

Туск наголосив, що рішення про можливий "обмін територіями" та інші умови миру мають ухвалюватися за участі України.

Європа залишається єдиною у своєму ставленні до цих переговорів (...) Для Польщі та для наших європейських партнерів – і, я сподіваюся, для НАТО в цілому – має бути очевидним, що національні кордони не можуть бути змінені силою

- повідомив Туск.

Захід не прийме умови рф щодо захоплення українських територій, зазначив польський прем'єр. 

Крім того, Туск зазначив, що процес модернізації польської армії та виробництва озброєнь розпочався "з довгостроковою перспективою".

Туск наголосив, що "жодні часові рамки" в контексті озброєння армії "не матимуть особливого сенсу". Про це свідчить аналіз НАТО і країн-членів Альянсу. У цьому висновку ідеться про загрозу дестабілізації у європейському регіоні.

Зберігається агресивна політика росії або загроза глобального конфлікту, пов'язаного з напруженістю у відносинах між США і Китаєм.

 - пише Pap.

Британія наполягає на залученні Зеленського до переговорів путіна і Трампа - Рolitico11.08.25, 12:50 • 2400 переглядiв

Повертаючись до питання перемовин рф-США-Україна, Туск акцентував на тому, що навіть "реальні переговори" між росією і Україною, хоча й можуть змінити ситуацію в самій Україні, втім це "точно не змінить загальну оцінку щодо російської політики і ситуації" у європейському регіоні.

Довідка

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з володимиром путіним 15 серпня буде обговорювати коло питань, серед яких одним з найважливіших є війна рф в Україні, завершення військової агресії росії. Як раніше зазначив очільник Білого дому - буде "обмін територіями".

Оскільки поки невідомо, що дійсно мав Трамп на увазі, політики країн Європі оголошують, що рішення мають ухвалюватися за участю України та Європи. 

Нагадаємо

Європейський Союз офіційно підтвердив проведення засідання Ради ЄС із закордонних справ 11 серпня 2025 року. Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас наголосила, що будь-яка угода між Сполученими Штатами та росією щодо припинення війни в Україні повинна включати Київ та європейський блок.

Уряд Німеччини анонсував подальші переговори між державами, що підтримують Україну, перед зустріччю Трампа і Путіна 15 серпня. 

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Дональд Туск
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща