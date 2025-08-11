Прем'єр Польщі прокоментував переговори Трампа і путіна: ситуація може змінитися, оцінка політики рф - ні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що незважаючи на імовірний початок реальних переговорів між росією та США щодо війни в Україні, небезпека в регіоні, згідно з аналізом НАТО є істотною, і буде актуальною для ЄС у найближчі роки.

Передає УНН із посиланням на Polska Agencja Prasowa.

Деталі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував майбутні переговори Трампа і путіна на Алясці 15 серпня, перспективи завершення війни рф в Україні та майбутні загрози.

Туск наголосив, що рішення про можливий "обмін територіями" та інші умови миру мають ухвалюватися за участі України.

Європа залишається єдиною у своєму ставленні до цих переговорів (...) Для Польщі та для наших європейських партнерів – і, я сподіваюся, для НАТО в цілому – має бути очевидним, що національні кордони не можуть бути змінені силою - повідомив Туск.

Захід не прийме умови рф щодо захоплення українських територій, зазначив польський прем'єр.

Крім того, Туск зазначив, що процес модернізації польської армії та виробництва озброєнь розпочався "з довгостроковою перспективою".

Туск наголосив, що "жодні часові рамки" в контексті озброєння армії "не матимуть особливого сенсу". Про це свідчить аналіз НАТО і країн-членів Альянсу. У цьому висновку ідеться про загрозу дестабілізації у європейському регіоні.

Зберігається агресивна політика росії або загроза глобального конфлікту, пов'язаного з напруженістю у відносинах між США і Китаєм. - пише Pap.

Британія наполягає на залученні Зеленського до переговорів путіна і Трампа - Рolitico

Повертаючись до питання перемовин рф-США-Україна, Туск акцентував на тому, що навіть "реальні переговори" між росією і Україною, хоча й можуть змінити ситуацію в самій Україні, втім це "точно не змінить загальну оцінку щодо російської політики і ситуації" у європейському регіоні.

Довідка

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з володимиром путіним 15 серпня буде обговорювати коло питань, серед яких одним з найважливіших є війна рф в Україні, завершення військової агресії росії. Як раніше зазначив очільник Білого дому - буде "обмін територіями".

Оскільки поки невідомо, що дійсно мав Трамп на увазі, політики країн Європі оголошують, що рішення мають ухвалюватися за участю України та Європи.

Нагадаємо

Європейський Союз офіційно підтвердив проведення засідання Ради ЄС із закордонних справ 11 серпня 2025 року. Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас наголосила, що будь-яка угода між Сполученими Штатами та росією щодо припинення війни в Україні повинна включати Київ та європейський блок.

Уряд Німеччини анонсував подальші переговори між державами, що підтримують Україну, перед зустріччю Трампа і Путіна 15 серпня.