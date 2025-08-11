Мерц прагне єдиної європейської позиції: Берлін анонсував продовження переговорів країн перед самітом Трампа та путіна

$41.390.07
48.190.08
ukenru
12:35 • 28814 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
10:23 • 52585 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 40067 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 97251 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 111658 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 98042 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 69538 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 117951 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 206363 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 129667 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
7.2м/с
46%
752мм
Популярнi новини
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT11 серпня, 06:46 • 91812 перегляди
Президент Азербайджану Алієв виділив $2 млн на допомогу для України08:11 • 32630 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto10:29 • 45305 перегляди
Радник Єрмака про переговори Трампа та путіна: не думаю, що на Алясці будуть прийняті геостратегічні рішення10:29 • 34141 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно10:52 • 35335 перегляди
Публікації
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto12:35 • 28791 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно10:52 • 35770 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto10:29 • 45747 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
10:23 • 52553 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 97223 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Андрій Єрмак
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Німеччина
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto12:35 • 28814 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 92015 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 206363 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 356146 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 258747 перегляди
Актуальне
Facebook
Безпілотний літальний апарат
The Hill
Х-101
Пістолет

Мерц прагне єдиної європейської позиції: Берлін анонсував продовження переговорів країн перед самітом Трампа та путіна

Київ • УНН

 • 692 перегляди

Уряд Німеччини анонсував подальші переговори між державами, що підтримують Україну, перед зустріччю Трампа і Путіна 15 серпня. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц наголосив на важливості єдиної європейської позиції.

Мерц прагне єдиної європейської позиції: Берлін анонсував продовження переговорів країн перед самітом Трампа та путіна

Уряд Німеччини оголосив про подальші переговори між державами, що підтримують Україну, напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна, запланованій на 15 серпня, пише УНН з посиланням на tagesschau.

Деталі

Переговори, безумовно, продовжаться цього тижня, заявив заступник речника уряду Штеффен Меєр. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц, як вказано, наголосив на важливості єдиної європейської позиції для здійснення впливу.

Щодо розмови Мерца з Трампом у неділю ввечері, як повідомляється, досягнуто домовленості про конфіденційність. Зустріч може стати дуже важливим моментом у війні між росією та Україною. Канцлер ФРН продовжив сподіватися, що Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у зустрічі на Алясці. Справедливий мир немислимий без участі України, і кордони не повинні змінюватись силою, пише видання з посиланням на речника.

Нагадаємо

Politico повідомляло, що Рада ЄС із закордонних справ розроблятиме стратегію, як вплинути на результат саміту президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна на Алясці "здалеку".

путін та Трамп зустрінуться в американському штаті Аляска в п'ятницю, 15 серпня.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Рада Європейського Союзу
Дональд Трамп
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна