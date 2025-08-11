Мерц прагне єдиної європейської позиції: Берлін анонсував продовження переговорів країн перед самітом Трампа та путіна
Київ • УНН
Уряд Німеччини анонсував подальші переговори між державами, що підтримують Україну, перед зустріччю Трампа і Путіна 15 серпня. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц наголосив на важливості єдиної європейської позиції.
Уряд Німеччини оголосив про подальші переговори між державами, що підтримують Україну, напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна, запланованій на 15 серпня, пише УНН з посиланням на tagesschau.
Деталі
Переговори, безумовно, продовжаться цього тижня, заявив заступник речника уряду Штеффен Меєр. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц, як вказано, наголосив на важливості єдиної європейської позиції для здійснення впливу.
Щодо розмови Мерца з Трампом у неділю ввечері, як повідомляється, досягнуто домовленості про конфіденційність. Зустріч може стати дуже важливим моментом у війні між росією та Україною. Канцлер ФРН продовжив сподіватися, що Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у зустрічі на Алясці. Справедливий мир немислимий без участі України, і кордони не повинні змінюватись силою, пише видання з посиланням на речника.
Нагадаємо
Politico повідомляло, що Рада ЄС із закордонних справ розроблятиме стратегію, як вплинути на результат саміту президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна на Алясці "здалеку".
путін та Трамп зустрінуться в американському штаті Аляска в п'ятницю, 15 серпня.