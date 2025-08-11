Мерц стремится к единой европейской позиции: Берлин анонсировал продолжение переговоров стран перед саммитом Трампа и Путина

$41.390.07
48.190.08
ukenru
12:35 • 21264 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
10:23 • 43984 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 35845 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
07:41 • 89893 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 108163 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 96174 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 68304 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 117102 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 204152 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 129510 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
7м/с
46%
752мм
Популярные новости
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT11 августа, 06:46 • 88433 просмотра
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине08:11 • 29229 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 38692 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения10:29 • 30645 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 28778 просмотра
публикации
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 21308 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 28819 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 38727 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
10:23 • 44023 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
07:41 • 89927 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Андрій Єрмак
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 21308 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 89912 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 204164 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 354405 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 257072 просмотра
Актуальное
Facebook
Беспилотный летательный аппарат
Холм
Х-101
Пистолет

Мерц стремится к единой европейской позиции: Берлин анонсировал продолжение переговоров стран перед саммитом Трампа и Путина

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Правительство Германии анонсировало дальнейшие переговоры между государствами, поддерживающими Украину, перед встречей Трампа и Путина 15 августа. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подчеркнул важность единой европейской позиции.

Мерц стремится к единой европейской позиции: Берлин анонсировал продолжение переговоров стран перед саммитом Трампа и Путина

Правительство Германии объявило о дальнейших переговорах между государствами, поддерживающими Украину, накануне встречи президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина, запланированной на 15 августа, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

Детали

Переговоры, безусловно, продолжатся на этой неделе, заявил заместитель представителя правительства Штеффен Мейер. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, как указано, подчеркнул важность единой европейской позиции для оказания влияния.

Относительно разговора Мерца с Трампом в воскресенье вечером, как сообщается, достигнута договоренность о конфиденциальности. Встреча может стать очень важным моментом в войне между россией и Украиной. Канцлер ФРГ продолжил надеяться, что Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие во встрече на Аляске. Справедливый мир немыслим без участия Украины, и границы не должны меняться силой, пишет издание со ссылкой на представителя.

Напомним

Politico сообщало, что Совет ЕС по иностранным делам будет разрабатывать стратегию, как повлиять на результат саммита президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина на Аляске "издалека".

путин и Трамп встретятся в американском штате Аляска в пятницу, 15 августа.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Аляска
Совет Европейского Союза
Дональд Трамп
Германия
Владимир Зеленский
Украина