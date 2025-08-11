Мерц стремится к единой европейской позиции: Берлин анонсировал продолжение переговоров стран перед саммитом Трампа и Путина
Киев • УНН
Правительство Германии анонсировало дальнейшие переговоры между государствами, поддерживающими Украину, перед встречей Трампа и Путина 15 августа. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подчеркнул важность единой европейской позиции.
Правительство Германии объявило о дальнейших переговорах между государствами, поддерживающими Украину, накануне встречи президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина, запланированной на 15 августа, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.
Детали
Переговоры, безусловно, продолжатся на этой неделе, заявил заместитель представителя правительства Штеффен Мейер. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, как указано, подчеркнул важность единой европейской позиции для оказания влияния.
Относительно разговора Мерца с Трампом в воскресенье вечером, как сообщается, достигнута договоренность о конфиденциальности. Встреча может стать очень важным моментом в войне между россией и Украиной. Канцлер ФРГ продолжил надеяться, что Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие во встрече на Аляске. Справедливый мир немыслим без участия Украины, и границы не должны меняться силой, пишет издание со ссылкой на представителя.
Напомним
Politico сообщало, что Совет ЕС по иностранным делам будет разрабатывать стратегию, как повлиять на результат саммита президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина на Аляске "издалека".
путин и Трамп встретятся в американском штате Аляска в пятницу, 15 августа.