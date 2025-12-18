Правительство выделило более 25 миллионов гривен на генераторы для учреждений культуры

$42.180.06
Кабинет Министров Украины перераспределил бюджет 2025 года, выделив более 25 млн грн на генераторы и оборудование для культурных учреждений. Это решение позволит музеям, театрам, библиотекам и заповедникам работать бесперебойно во время отключений электроэнергии.

Украинское правительство перераспределило бюджет 2025 года, выделив более 25 млн грн на генераторы и оборудование для культурных учреждений. Это позволит музеям, театрам, библиотекам и заповедникам работать бесперебойно во время отключений электроэнергии. Об этом информирует Министерство культуры Украины, передает УНН.

Кабинет Министров Украины поддержал инициированные Министерством культуры распоряжения о перераспределении расходов государственного бюджета на 2025 год, чтобы учреждения культуры могли работать бесперебойно даже во время отключений электроэнергии  

- говорится в сообщении.

Отмечается, что на приобретение генераторов и другого оборудования долгосрочного пользования направили более 25 млн грн.

Решение обусловлено регулярными атаками на энергетическую инфраструктуру Украины и связанными с этим перебоями электроснабжения. Отсутствие стабильного питания создает риски для сохранения музейных коллекций, архивов и библиотечных фондов

- пояснили в ведомстве. 

В рамках общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Минкультом на 2025 год, часть расходов потребления направили на расходы развития, в частности на закупку генераторов. Это касается национальных театров, музеев, библиотек, культурно-просветительских центров и заповедников на соответствующие цели.

Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ15.12.25, 13:05 • 25559 просмотров

"Реализация решений позволит обеспечить стабильную работу учреждений культуры в условиях войны, сохранить культурное наследие Украины и гарантировать предоставление культурных услуг населению как важной составляющей духовной устойчивости государства", - добавили в министерстве. 

Напомним

россия продолжает атаки на энергетику Украины, ночью ударив по Днепропетровщине, где уже восстановили свет. В Одесской области без электроснабжения остаются около 32 тысяч потребителей, а ежедневно около 400 тыс. абонентов страдают от отключений.

Нет ни одной "живой" электростанции: Зеленский заявил, что Украина нуждается в поддержке немецкого правительства15.12.25, 17:19 • 4163 просмотра

Вита Зеленецкая

