Правительство выделило более 25 миллионов гривен на генераторы для учреждений культуры
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины перераспределил бюджет 2025 года, выделив более 25 млн грн на генераторы и оборудование для культурных учреждений. Это решение позволит музеям, театрам, библиотекам и заповедникам работать бесперебойно во время отключений электроэнергии.
Кабинет Министров Украины поддержал инициированные Министерством культуры распоряжения о перераспределении расходов государственного бюджета на 2025 год, чтобы учреждения культуры могли работать бесперебойно даже во время отключений электроэнергии
Отмечается, что на приобретение генераторов и другого оборудования долгосрочного пользования направили более 25 млн грн.
Решение обусловлено регулярными атаками на энергетическую инфраструктуру Украины и связанными с этим перебоями электроснабжения. Отсутствие стабильного питания создает риски для сохранения музейных коллекций, архивов и библиотечных фондов
В рамках общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Минкультом на 2025 год, часть расходов потребления направили на расходы развития, в частности на закупку генераторов. Это касается национальных театров, музеев, библиотек, культурно-просветительских центров и заповедников на соответствующие цели.
"Реализация решений позволит обеспечить стабильную работу учреждений культуры в условиях войны, сохранить культурное наследие Украины и гарантировать предоставление культурных услуг населению как важной составляющей духовной устойчивости государства", - добавили в министерстве.
россия продолжает атаки на энергетику Украины, ночью ударив по Днепропетровщине, где уже восстановили свет. В Одесской области без электроснабжения остаются около 32 тысяч потребителей, а ежедневно около 400 тыс. абонентов страдают от отключений.
