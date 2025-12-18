Правительство выделило более 25 миллионов гривен на генераторы для учреждений культуры

Украинское правительство перераспределило бюджет 2025 года, выделив более 25 млн грн на генераторы и оборудование для культурных учреждений. Это позволит музеям, театрам, библиотекам и заповедникам работать бесперебойно во время отключений электроэнергии. Об этом информирует Министерство культуры Украины, передает УНН.

Кабинет Министров Украины поддержал инициированные Министерством культуры распоряжения о перераспределении расходов государственного бюджета на 2025 год, чтобы учреждения культуры могли работать бесперебойно даже во время отключений электроэнергии - говорится в сообщении.

Отмечается, что на приобретение генераторов и другого оборудования долгосрочного пользования направили более 25 млн грн.

Решение обусловлено регулярными атаками на энергетическую инфраструктуру Украины и связанными с этим перебоями электроснабжения. Отсутствие стабильного питания создает риски для сохранения музейных коллекций, архивов и библиотечных фондов - пояснили в ведомстве.

В рамках общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Минкультом на 2025 год, часть расходов потребления направили на расходы развития, в частности на закупку генераторов. Это касается национальных театров, музеев, библиотек, культурно-просветительских центров и заповедников на соответствующие цели.

"Реализация решений позволит обеспечить стабильную работу учреждений культуры в условиях войны, сохранить культурное наследие Украины и гарантировать предоставление культурных услуг населению как важной составляющей духовной устойчивости государства", - добавили в министерстве.

