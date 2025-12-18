$42.180.06
Уряд виділив понад 25 мільйонів гривень на генератори для закладів культури

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Кабінет Міністрів України перерозподілив бюджет 2025 року, виділивши понад 25 млн грн на генератори та обладнання для культурних закладів. Це рішення дозволить музеям, театрам, бібліотекам та заповідникам працювати безперервно під час відключень електроенергії.

Уряд виділив понад 25 мільйонів гривень на генератори для закладів культури

Український уряд перерозподілив бюджет 2025 року, виділивши понад 25 млн грн на генератори та обладнання для культурних закладів. Це дозволить музеям, театрам, бібліотекам та заповідникам працювати безперервно під час відключень електроенергії. Про це інформує Міністерство культури України, передає УНН.

Кабінет Міністрів України підтримав ініційовані Міністерством культури розпорядження про перерозподіл видатків державного бюджету на 2025 рік, щоб заклади культури могли працювати безперервно навіть під час відключень електроенергії  

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на придбання генераторів та іншого обладнання довгострокового користування спрямували понад 25 млн грн.

Рішення зумовлене регулярними атаками на енергетичну інфраструктуру України та пов’язаними з цим перебоями електропостачання. Відсутність стабільного живлення створює ризики для збереження музейних колекцій, архівів і бібліотечних фондів

- пояснили у відомстві. 

У межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мінкульту на 2025 рік, частину видатків споживання спрямували на видатки розвитку, зокрема на закупівлю генераторів. Це стосується національних театрів, музеїв, бібліотек, культурно-просвітницьких центрів і заповідників на відповідні цілі.

Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ15.12.25, 13:05 • 25559 переглядiв

"Реалізація рішень дозволить забезпечити стабільну роботу закладів культури в умовах війни, зберегти культурну спадщину України та гарантувати надання культурних послуг населенню як важливої складової духовної стійкості держави", - додали у міністерстві. 

Нагадаємо

росія продовжує атаки на енергетику України, вночі вдаривши по Дніпропетровщині, де вже відновили світло. На Одещині без електропостачання залишаються близько 32 тисяч споживачів, а щодня близько 400 тис. абонентів страждають від відключень.

Немає жодної "живої" електростанції: Зеленський заявив, що Україна потребує підтримки німецького уряду15.12.25, 17:19 • 4163 перегляди

Віта Зеленецька

