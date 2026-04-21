Польша достигла договоренностей с Францией в сфере ядерного сдерживания - о чем идет речь

$44.100.2151.890.13
ukenru
20 апреля, 14:18 • 16919 просмотра
Легализация оружия после теракта в Киеве – готова ли Украина к праву на самозащиту
20 апреля, 14:04 • 37087 просмотра
Способна ли рф окружить Сумы и что происходит на границе – объяснение военных экспертов
20 апреля, 12:50 • 26524 просмотра
Устаревшая методология и новые цены — почему потребительскую корзину в Украине нужно менять и какой она должна быть
20 апреля, 11:58 • 29377 просмотра
В Сумской области есть зона инфильтрации врага в пограничье, идут сложные бои, прорыва вглубь нет - ЦПД СНБО
20 апреля, 11:08 • 29659 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение Туапсинского НПЗ
20 апреля, 10:10 • 22552 просмотра
"Уверены, что в ближайшее время вернем профсоюзное движение домой": глава ФПУ рассказал, что с Домом профсоюзов на Майдане
20 апреля, 08:39 • 45281 просмотра
Авиационный бизнес под давлением: БЭБ открыло дела из-за лизинга воздушных судов против 5 авиакомпаний
20 апреля, 07:59 • 20011 просмотра
Украина готовит собственный аналог Patriot вместе с Европой - Зеленский
19 апреля, 16:06 • 34108 просмотра
Астропрогноз на 20-26 апреля обещает напряжение и большие перемены
19 апреля, 14:52 • 48812 просмотра
Глава патрульной полиции Украины Жуков уходит в отставку из-за теракта в Киеве 18 апреля
Графики отключений электроэнергии
Зеленский назвал вероятный вывод войск из Донбасса стратегическим поражением
Мадьяр обсудит с Зеленским возврат активов Ощадбанка только после вступления в должность
российские дроны атаковали жилые дома и больницу в Сумах - первые подробности
Кремль искажает экономические показатели РФ - шведская разведка
Массированная атака на Сумы – по меньшей мере четверо пострадавших
Почему стоит ходить пешком и как это меняет организм
"Вспомнил" пациента, или как заявления обвиняемого в медицинской халатности хирурга Odrex Русакова расходятся с объявленными в суде фактами
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость
Лириды над Украиной – что это такое, когда небо откроет звездный поток и где за ним наблюдать
Польша достигла договоренностей с Францией в сфере ядерного сдерживания - о чем идет речь

Киев • УНН

 • 1974 просмотра

Макрон и Туск договорились о сотрудничестве в сфере ядерного сдерживания и усиления защиты границ. Польша присоединится к группе европейских союзников.

Польша достигла договоренностей с Францией в сфере ядерного сдерживания - о чем идет речь

Лидеры Франции и Польши в понедельник обсудили проведение совместных учений в рамках усилий Франции по привлечению союзников к ядерному сдерживанию, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Среди вопросов, которые мы будем рассматривать, будут обмен информацией, совместные учения", – сказал президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в польском портовом городе Гданьск, когда его спросили о сотрудничестве Франции с Польшей по ядерным вопросам.

Франция является единственной ядерной державой Европейского Союза. Ранее в этом году Макрон объявил о "новом этапе французского сдерживания", историческом сдвиге, который позволит другим европейским странам играть большую роль в сдерживании, начиная с участия в ядерных учениях.

Франция увеличит ядерный арсенал - Макрон02.03.26, 17:26 • 7285 просмотров

"Сотрудничество в так называемом передовом сдерживании включает Польшу, а также Германию, Грецию, Нидерланды, Бельгию, Данию и Швецию", - говорится в публикации.

Польша, которая не участвует в программе совместного использования ядерного оружия США, как отмечается, заинтересована в укреплении европейского сдерживания против россии.

Мы решили присоединиться к группе стран, приглашенных Францией к сотрудничеству. Эксклюзивная группа, состоящая из стран, которые понимают необходимость европейского суверенитета. Мы живем в мире, где нам нужны мощности для ядерного сдерживания

- сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Группа европейских стран поддержала переговоры о совместном ядерном сдерживании - Politico15.02.26, 18:33 • 5465 просмотров

Франция настаивает на том, что окончательный контроль над использованием ее ядерного оружия должен оставаться за Парижем, но ведутся разговоры о том, чтобы в конечном итоге разместить французские военные самолеты с ядерным оружием в странах-союзниках.

"Откровенно говоря, иметь Rafale с атомными бомбами над Польшей - это не моя мечта, но я надеюсь, что у вас нет таких планов", - сказал Туск Макрону.

Макрон сказал, что его команда будет обсуждать варианты со своими польскими коллегами для организации операций "в ближайшие месяцы".

Туск также высоко оценил обязательства Франции защищать восточные границы Польши, включая ее границы с беларусью и российским эксклавом калининградом.

Он упомянул о возможности участия Франции в обеспечении безопасности аэропорта Жешув-Ясёнка, который играет решающую роль в доставке оружия и гуманитарных грузов в Украину.

Франция и Польша также подписали соглашения об углублении оборонных связей в космосе и военном планировании, начиная с запланированной покупки Польшей французского военного телекоммуникационного спутника до конца года.

Министры обороны обеих стран также развернут план двустороннего оборонного сотрудничества на 2026-2028 годы, направленный на расширение совместной военной деятельности и координации, сообщил офис Макрона.

Германия заявила, что переговоры с Францией по ядерному сдерживанию находятся на ранней стадии16.02.26, 15:37 • 3600 просмотров

