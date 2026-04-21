Польша достигла договоренностей с Францией в сфере ядерного сдерживания - о чем идет речь

Лидеры Франции и Польши в понедельник обсудили проведение совместных учений в рамках усилий Франции по привлечению союзников к ядерному сдерживанию, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Среди вопросов, которые мы будем рассматривать, будут обмен информацией, совместные учения", – сказал президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в польском портовом городе Гданьск, когда его спросили о сотрудничестве Франции с Польшей по ядерным вопросам.

Франция является единственной ядерной державой Европейского Союза. Ранее в этом году Макрон объявил о "новом этапе французского сдерживания", историческом сдвиге, который позволит другим европейским странам играть большую роль в сдерживании, начиная с участия в ядерных учениях.

"Сотрудничество в так называемом передовом сдерживании включает Польшу, а также Германию, Грецию, Нидерланды, Бельгию, Данию и Швецию", - говорится в публикации.

Польша, которая не участвует в программе совместного использования ядерного оружия США, как отмечается, заинтересована в укреплении европейского сдерживания против россии.

Мы решили присоединиться к группе стран, приглашенных Францией к сотрудничеству. Эксклюзивная группа, состоящая из стран, которые понимают необходимость европейского суверенитета. Мы живем в мире, где нам нужны мощности для ядерного сдерживания - сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Франция настаивает на том, что окончательный контроль над использованием ее ядерного оружия должен оставаться за Парижем, но ведутся разговоры о том, чтобы в конечном итоге разместить французские военные самолеты с ядерным оружием в странах-союзниках.

"Откровенно говоря, иметь Rafale с атомными бомбами над Польшей - это не моя мечта, но я надеюсь, что у вас нет таких планов", - сказал Туск Макрону.

Макрон сказал, что его команда будет обсуждать варианты со своими польскими коллегами для организации операций "в ближайшие месяцы".

Туск также высоко оценил обязательства Франции защищать восточные границы Польши, включая ее границы с беларусью и российским эксклавом калининградом.

Он упомянул о возможности участия Франции в обеспечении безопасности аэропорта Жешув-Ясёнка, который играет решающую роль в доставке оружия и гуманитарных грузов в Украину.

Франция и Польша также подписали соглашения об углублении оборонных связей в космосе и военном планировании, начиная с запланированной покупки Польшей французского военного телекоммуникационного спутника до конца года.

Министры обороны обеих стран также развернут план двустороннего оборонного сотрудничества на 2026-2028 годы, направленный на расширение совместной военной деятельности и координации, сообщил офис Макрона.

