Паспорт Украины поднялся на 30-е место в мировом рейтинге

Паспорт Украины за год поднялся с 32-й на 30-ю строчку мирового рейтинга, по данным индекса паспортов Henley Passport Index на начало 2025 года, пишет УНН.

Детали

Согласно рейтингу, 30-е место из 106-и Украина разделила с Гренадой, Панамой, Парагваем, Сент-Люсией.

Владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы или с получением визы по прибытии в 148 страны.

Сингапур возглавил этот рейтинг самых мощных паспортов мира. Владельцы этого проездного документа пользуются безвизовым доступом к 195 из 227 направлений во всем мире, согласно Henley Passport Index, больше, чем граждане любой другой страны на планете, отмечает CNN.

Япония занимает второе место в рейтинге с открытыми дверями на 193 направления, возобновив безвизовый доступ в соседний Китай впервые после карантина из-за COVID-19.

Страны-члены ЕС Франция, Германия, Италия и Испания занимают третье место вместе с Финляндией и Южной Кореей, имея доступ к 192 направлениям без предварительной визы.

Последнее место - у Афганистана, с безвизовым доступом только к 26 направлениям, на два меньше, чем год назад.

Справочно

Рейтинг Henley Passport Index ежегодно составляет компания Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

Рейтинг определяет уровень свободы передвижения для владельцев паспортов разных стран с 2006 года.