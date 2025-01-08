Паспорт України піднявся на 30-е місце у світовому рейтингу
Київ • УНН
Україна покращила позиції в Henley Passport Index 2025, піднявшись на 30-те місце зі 148 безвізовими напрямками. Сінгапур очолив рейтинг з доступом до 195 країн, випередивши Японію та європейські держави.
Паспорт України за рік піднявся з 32-ї на 30-ту сходинку світового рейтингу, за даними індексу паспортів Henley Passport Index на початок 2025 року, пише УНН.
Деталі
Згідно з рейтингом, 30-те місце зі 106-и Україна розділила з Гренадою, Панамою, Парагваєм, Сент-Люсією.
Власники українського паспорту можуть подорожувати без візи або з отриманням візи після прибуття в 148 країни.
Сінгапур очолив цей рейтинг найпотужніших паспортів світу. Власники цього проїзного документа користуються безвізовим доступом до 195 із 227 напрямків у всьому світі, згідно з Henley Passport Index, більше, ніж громадяни будь-якої іншої країни на планеті, зазначає CNN.
Японія посідає друге місце в рейтингу з відкритими дверима на 193 напрямків, відновивши безвізовий доступ до сусіднього Китаю вперше після карантину через COVID-19.
Країни-члени ЄС Франція, Німеччина, Італія та Іспанія займають третє місце разом із Фінляндією та Південною Кореєю, маючи доступ до 192 напрямків без попередньої візи.
Останнє місце - в Афганістану, з безвізовим доступом лише до 26 напрямків, на два менше, ніж рік тому.
Довідково
Рейтинг Henley Passport Index щороку складає компанія Henley & Partners разом із Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (ІАТА).
Рейтинг визначає рівень свободи пересування для власників паспортів різних країн з 2006 року.