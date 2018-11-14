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Отопительный кризис в Украине: что происходит в замерзших городах

Киев  •  УНН

 • 22111 просмотра

Сегодня в 5 городах Украины есть проблемы с отопительным сезоном.

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В 5 городах Украины есть проблемы с отопительным сезоном. Так, он сорвался в таких городах, как Херсон, Шепетовка (Хмельницкая область), Смела (Черкасская область), Каменское (Днепропетровская область), Кривой Рог (Днепропетровская область). УНН сообщает о ситуации, сложившейся в этих городах по состоянию на сегодня.

Как пояснили в НАК "Нафтогаз Украины", эти проблемы обусловлены отсутствием соответствующего уровня расчетов или непредставлением графика погашения долга за газ со стороны теплоснабжающих компаний.

Смела

Из-за отсутствия отопления в 11 школах города Смела, что в Черкасской области, приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение. Детсады, в которых отсутствует тепло, было решено отапливать калориферами. Кроме того сегодня, закрыли городскую больницу, а пациентов перевезли в другие медучреждения.

В Смелянском горсовете объяснили: КП "Смилакомунтеплоенерго" не может подавать тепло в дома горожан, ведь отсутствуют заключенные договора с поставщиком природного газа, неурегулированы спорные вопросы относительно существующих задолженностей, а также недостаточно средств на закупку газа. Долг города перед "Нафтогазом Украины" составляет 100 миллионов гривен.

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По словам мэра Смелы Алексея Цибко, с 9 ноября в городе ввели чрезвычайное положение. С требованием начать подачу тепла в квартиры жители блокировали движение транспортных средств. По факту непредставления отопления полиция открыла уголовное производство.

По состоянию на сейчас ситуация в городе критическая

Шепетовка

Сложная ситуация сложилась и в городе Шепетовка Хмельницкой области. Из-за долгов компании "Шепетовка Энергоинвест" перед "Нафтогазом" оператор газотранспортной системы был обязан с 13 ноября снизить до нуля давление в газораспределительной сети города. Таким образом город оказался под угрозой отключения газа. В связи с этим жителей Шепетовки созвали на общегородское вече.

Из-за этой угрозы власть также решила приостановить образовательный процесс в четырех школах.

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Однако 13 ноября на уровне области состоялось региональное совещание. Во время него стороны достигли компромисса, и было принято решение запустить отопление в городе. Так, по состоянию на сегодня, 14 ноября, многоэтажки подключили к теплоснабжению.

Как сообщил УНН мэр Шепетовки Михаил Полодюк, продолжается работа по подключению к отоплению школ. Ожидается, что с понедельника, 19 ноября, четыре закрытые школы возобновят учебный процесс.

Кроме того, давление в системе газоснабжения решили не снижать.

Кривой Рог

Более 2000 жилых домов и более 100 объектов социальной сферы Кривого Рога, который находится в Днепропетровской области, 10 ноября остались без теплоснабжения. Долг "Криворожской теплоцентрали" перед "Нафтогазом" составляет более 1 млрд грн.

Из-за отсутствия газа люди вышли на протест. Они жгли шины, требуя начать поставки газа в котельной теплоцентрали.

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Впрочем, все же было принято решение запустить котельные "Криворожской теплоцентрали". И на сегодня работают все шесть котельных. В течение 2-3 суток жители должны почувствовать тепло в своих домах.

Сейчас отопление получила лишь часть жилого фонда города. Сейчас продолжается предоставление теплоносителей домам.

Как сообщили УНН в пресс-службе "Криворожской теплоцентрали", учреждения социальной сферы "получают теплоноситель в полном объеме". Детсады и школы, в которых объявили вынужденные каникулы, будут восстанавливать образовательный процесс поэтапно, по мере нормализации температурных режимов в помещениях.

По факту отсутствия тепла в городе открыли уголовное производство.

Херсон

Из-за долгов перед "Нафтогазом" не запустило мощности и предприятие "Херсонская теплоэлектроцентраль", которая обслуживает почти половину жителей Херсона. Поэтому вынужденные каникулы ввели в 13 школах города. Учреждения дошкольного образования оставили работать в обычном режиме. Отапливать спальные и игровые комнаты решили с помощью обогревателей.

Однако несмотря на отсутствие номинаций на подачу тепла котельную "Херсонской теплоцентрали" таки запустили. Она заработала не на мазуте, а на газу. Ожидается, что тепло в дома херсонцев придет уже через несколько дней.

Каменское

На прошлой неделе "Днепровская теплоэлектроцентраль", которая находится в городе Каменское Днепропетровской области, еще не была запущена в работу. В связи с этим в школах правобережной части города, которые обеспечиваются теплом от этой теплоэлектроцентрали, ввели дополнительные каникулы с 12 по 18 ноября. Ожидалось, что именно в конце этой недели ТЭЦ должны были запустить.

Как сообщили УНН в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и строительства Каменского горсовета со ссылкой на информацию Каменского коммунального предприятия тепловых сетей, город получил лимиты на газ. И сегодня начался запуск теплоцентрали.

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"Уже с вечера (сегодняшего вечера, – ред.) начнет подаваться теплоноситель. Тепло в домах появится завтра. В течение пяти дней часть города, которую обслуживает эта ТЭЦ, будет подключена к отоплению", – отметили в департаменте.

Между тем, во время сегодняшнего заседания Кабинет министров Украины запретил отключать теплоснабжающие компании от энергоснабжения во время отопительного сезона.

Украинские Национальные Новости

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