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Через відсутність опалення у Смілі закрили лікарню

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Через відсутність опалення влада Сміли (Черкаська область) була змушена закрити міську лікарню, а пацієнтів перевезли в інші заклади медичні заклади. Про це кореспонденту УНН повідомив мер Сміли Олексій Цибко.

Через відсутність опалення у Смілі закрили лікарню

“Наразі ситуація у місті критична — ми були вимушені закрити міську лікарню та евакуювати 35 лежачих хворих, яких розвезли по іншим медичним закладам області. Для цього з усього регіону приїжджали карети швидкої допомоги. Крім того, ми були вимушені злити систему (воду з системи опалення — ред.), щоб не було повторення ситуації з Алчевськом”, — заявив Цибко.

Мер Сміли додав, що сьогодні він буде присутній на засіданні Кабінету Міністрів, де буде, зокрема, розглядатись і це питання.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом неподання опалення у місті Сміла Черкаської області.

Як повідомляв УНН, жителі Сміли перекривали рух транспортних засобів з вимогою початку подачі тепла до помешкань.

Нагадаємо, у зв’язку з відсутністю тепла 11 шкіл у місті Сміла призупинили освітній процес і перейшли на дистанційне навчання.

Додамо, що станом на 13 листопада, в Україні підключено до опалення 95,4% житлових будинків, а об’єктів соціальної сфери — 99,1%, тож, без тепла досі 4,6% житлових будинків та 0,9% об’єктів соцсфери.

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