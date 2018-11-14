Через відсутність опалення у Смілі закрили лікарню
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Через відсутність опалення влада Сміли (Черкаська область) була змушена закрити міську лікарню, а пацієнтів перевезли в інші заклади медичні заклади. Про це кореспонденту УНН повідомив мер Сміли Олексій Цибко.
“Наразі ситуація у місті критична — ми були вимушені закрити міську лікарню та евакуювати 35 лежачих хворих, яких розвезли по іншим медичним закладам області. Для цього з усього регіону приїжджали карети швидкої допомоги. Крім того, ми були вимушені злити систему (воду з системи опалення — ред.), щоб не було повторення ситуації з Алчевськом”, — заявив Цибко.
Мер Сміли додав, що сьогодні він буде присутній на засіданні Кабінету Міністрів, де буде, зокрема, розглядатись і це питання.
Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом неподання опалення у місті Сміла Черкаської області.
Як повідомляв УНН, жителі Сміли перекривали рух транспортних засобів з вимогою початку подачі тепла до помешкань.
Нагадаємо, у зв’язку з відсутністю тепла 11 шкіл у місті Сміла призупинили освітній процес і перейшли на дистанційне навчання.
Додамо, що станом на 13 листопада, в Україні підключено до опалення 95,4% житлових будинків, а об’єктів соціальної сфери — 99,1%, тож, без тепла досі 4,6% житлових будинків та 0,9% об’єктів соцсфери.